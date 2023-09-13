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СК завел дело после массового отравления детей в школе в Кызыле
СК завел дело после массового отравления детей в школе в Кызыле - РИА Новости, 13.09.2023
СК завел дело после массового отравления детей в школе в Кызыле
Следователи завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг после того, как четверо детей и взрослый попали в больницу с отравлением после обеда в... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:15
2023-09-13T16:15
2023-09-13T16:15
происшествия
кызыл
александр бастрыкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг после того, как четверо детей и взрослый попали в больницу с отравлением после обеда в кызыльской школе, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Симптомы кишечной инфекции зафиксированы у 42 учеников школы №18 в Кызыле и трех взрослых. По информации СК, пять человек госпитализированы, в том числе четыре школьника и один работник пищеблока. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отравления в школе столицы Тувы. "По факту пищевого отравления учащихся и работника школы возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении. По версии следствия, 12 сентября в больницу поступило 14 вызовов о признаках отравления после обеда в школе №18. По результатам обследования с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы четыре учащихся и работник учреждения. Предварительно, состояние одного из школьников оценивается как тяжелой степени, остальных – средней. Следствие осмотрело место ЧП, изъяло документацию, образцы продуктов и воды. Все это направят на химическое, микробиологическое и другие исследования.
https://ria.ru/20230825/otravlenie-1892184674.html
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происшествия, кызыл, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кызыл, Александр Бастрыкин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после массового отравления детей в школе в Кызыле
СК завел дело после отравления четырех детей и взрослого в школе в Кызыле