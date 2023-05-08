https://ria.ru/20230508/shaurma-1870527895.html
В Башкирии 17 человек отравились шаурмой
В Башкирии 17 человек отравились шаурмой - РИА Новости, 08.05.2023
В Башкирии 17 человек отравились шаурмой
Семнадцать человек получили пищевое отравление после употребления шаурмы в одном киоске в башкирском Мелеузе, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T22:24
2023-05-08T22:24
2023-05-08T22:24
происшествия
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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УФА, 8 мая - РИА Новости. Семнадцать человек получили пищевое отравление после употребления шаурмы в одном киоске в башкирском Мелеузе, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. По данным ведомства, в понедельник в инфекционное отделение Мелеузовской больницы обратилось 17 человек, в том числе 9 несовершеннолетних с признаками пищевого отравления. "Проведенными следственно-оперативными мероприятиями установлено, что днем ранее потерпевшие приобрели шаурму в недавно открывшимся киоске в городе Мелеузе. Впоследствии граждане почувствовали резкое ухудшение здоровья, обратились за медицинской помощью и были госпитализированы", - говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Отмечается, что на место продажи шаурмы выехала сдедственно-оперативная группа совместно с сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора. "В настоящее время деятельность киоска приостановлена, проведен осмотр места происшествия, изъята имеющаяся пищевая продукция, образцы которой направлены на исследование, допрашиваются работники, владелец киоска и другие свидетели, устанавливются все обстоятельства произошедшего, в ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при изготовлении и реализации пищевой продукции, будет дана правовая оценка", - сообщает башкирский следком.
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происшествия, мелеуз, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Происшествия, Мелеуз, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
В Башкирии 17 человек отравились шаурмой
В башкирском Мелеузе 17 человек отравились шаурмой
УФА, 8 мая - РИА Новости.
Семнадцать человек получили пищевое отравление после употребления шаурмы в одном киоске в башкирском Мелеузе, сообщили в СУСК
РФ по Башкирии.
По данным ведомства, в понедельник в инфекционное отделение Мелеузовской больницы обратилось 17 человек, в том числе 9 несовершеннолетних с признаками пищевого отравления.
"Проведенными следственно-оперативными мероприятиями установлено, что днем ранее потерпевшие приобрели шаурму в недавно открывшимся киоске в городе Мелеузе. Впоследствии граждане почувствовали резкое ухудшение здоровья, обратились за медицинской помощью и были госпитализированы", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Отмечается, что на место продажи шаурмы выехала сдедственно-оперативная группа совместно с сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора. "В настоящее время деятельность киоска приостановлена, проведен осмотр места происшествия, изъята имеющаяся пищевая продукция, образцы которой направлены на исследование, допрашиваются работники, владелец киоска и другие свидетели, устанавливются все обстоятельства произошедшего, в ходе расследования действиям лиц, ответственных за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при изготовлении и реализации пищевой продукции, будет дана правовая оценка", - сообщает башкирский следком.
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