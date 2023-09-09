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В Башкирии 29 воспитанников детсада заболели кишечной инфекцией - РИА Новости, 09.09.2023
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17:05 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/infektsiya-1895212738.html
В Башкирии 29 воспитанников детсада заболели кишечной инфекцией
В Башкирии 29 воспитанников детсада заболели кишечной инфекцией - РИА Новости, 09.09.2023
В Башкирии 29 воспитанников детсада заболели кишечной инфекцией
Двадцать девять воспитанников детского сада в башкирском городе Белорецке заболели кишечной инфекцией, 19 из них госпитализированы. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T17:05
2023-09-09T17:05
происшествия
белорецк
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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УФА, 9 сен - РИА Новости. Двадцать девять воспитанников детского сада в башкирском городе Белорецке заболели кишечной инфекцией, 19 из них госпитализированы. Групповое заболевание острой кишечной инфекцией среди детей и персонала зарегистрировано детском саду №19 Белорецка, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. "Сотрудники Роспотребнадзора детский садик закрыли и опечатали. Угрозы распространения инфекции нет. По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания явился сальмонеллез", - отмечается в сообщении. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, всего заболели 29 детей. "Сейчас 19 в больнице, 10 домой отпущены", - сказал источник агентства. Проверку организовала и региональная прокуратура. По данным ведомства, часть заболевших детей находятся под наблюдением в медицинском учреждении, остальные лечатся амбулаторно, их состояние удовлетворительное. "В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического и иного законодательства при организации питания и пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении",- говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.
https://ria.ru/20230908/infektsiya-1895033721.html
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происшествия, белорецк, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Происшествия, Белорецк, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
В Башкирии 29 воспитанников детсада заболели кишечной инфекцией

В башкирском Белорецке 29 воспитанников детсада заболели кишечной инфекцией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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УФА, 9 сен - РИА Новости. Двадцать девять воспитанников детского сада в башкирском городе Белорецке заболели кишечной инфекцией, 19 из них госпитализированы.
Групповое заболевание острой кишечной инфекцией среди детей и персонала зарегистрировано детском саду №19 Белорецка, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
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«
"Сотрудники Роспотребнадзора детский садик закрыли и опечатали. Угрозы распространения инфекции нет. По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания явился сальмонеллез", - отмечается в сообщении.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, всего заболели 29 детей. "Сейчас 19 в больнице, 10 домой отпущены", - сказал источник агентства.
Проверку организовала и региональная прокуратура. По данным ведомства, часть заболевших детей находятся под наблюдением в медицинском учреждении, остальные лечатся амбулаторно, их состояние удовлетворительное.
«
"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического и иного законодательства при организации питания и пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении",- говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.
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