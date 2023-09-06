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В КЧР зарегистрировали 31 случай заражения острой кишечной инфекцией - РИА Новости, 06.09.2023
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14:51 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/infektsiya-1894535150.html
В КЧР зарегистрировали 31 случай заражения острой кишечной инфекцией
В КЧР зарегистрировали 31 случай заражения острой кишечной инфекцией - РИА Новости, 06.09.2023
В КЧР зарегистрировали 31 случай заражения острой кишечной инфекцией
Роспотребнадзор по Карачаево-Черкесии зарегистрировал 31 случай заражения острой кишечной инфекцией в Усть-Джегутинском районе, среди них также заразились 27... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:51
2023-09-06T14:51
происшествия
усть-джегутинский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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ПЯТИГОРСК, 6 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор по Карачаево-Черкесии зарегистрировал 31 случай заражения острой кишечной инфекцией в Усть-Джегутинском районе, среди них также заразились 27 детей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону. По данным ведомства, информация о случаях заболевания ОКИ в районе поступила 5 сентября. "По состоянию на 12.00 06.09.2023 г. получены экстренные извещения о 31 случае острой кишечной инфекции, в том числе среди них 27 – лица до 17 лет. Все пострадавшие госпитализированы или получают медицинскую помощь амбулаторно. Их состояние не вызывает опасений", – сообщает ведомство. Отмечается, что Роспотребнадзор взял пробы воды на проверку. "В ходе эпидемиологического расследования отобраны пробы водопроводной воды, речной воды, биологический материал от пострадавших. Уточняются возможные источники инфекции и пути передачи заболевания", — добавляет ведомство.
https://ria.ru/20230822/infektsiya-1891564522.html
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происшествия, усть-джегутинский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Происшествия, Усть-Джегутинский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
В КЧР зарегистрировали 31 случай заражения острой кишечной инфекцией

В КЧР 27 детей и 4 взрослых заразились острой кишечной инфекцией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 6 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор по Карачаево-Черкесии зарегистрировал 31 случай заражения острой кишечной инфекцией в Усть-Джегутинском районе, среди них также заразились 27 детей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.
По данным ведомства, информация о случаях заболевания ОКИ в районе поступила 5 сентября.
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«
"По состоянию на 12.00 06.09.2023 г. получены экстренные извещения о 31 случае острой кишечной инфекции, в том числе среди них 27 – лица до 17 лет. Все пострадавшие госпитализированы или получают медицинскую помощь амбулаторно. Их состояние не вызывает опасений", – сообщает ведомство.
Отмечается, что Роспотребнадзор взял пробы воды на проверку.
«
"В ходе эпидемиологического расследования отобраны пробы водопроводной воды, речной воды, биологический материал от пострадавших. Уточняются возможные источники инфекции и пути передачи заболевания", — добавляет ведомство.
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ПроисшествияУсть-Джегутинский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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