https://ria.ru/20230906/infektsiya-1894535150.html

В КЧР зарегистрировали 31 случай заражения острой кишечной инфекцией

В КЧР зарегистрировали 31 случай заражения острой кишечной инфекцией - РИА Новости, 06.09.2023

В КЧР зарегистрировали 31 случай заражения острой кишечной инфекцией

Роспотребнадзор по Карачаево-Черкесии зарегистрировал 31 случай заражения острой кишечной инфекцией в Усть-Джегутинском районе, среди них также заразились 27... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:51

2023-09-06T14:51

2023-09-06T14:51

происшествия

усть-джегутинский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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ПЯТИГОРСК, 6 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор по Карачаево-Черкесии зарегистрировал 31 случай заражения острой кишечной инфекцией в Усть-Джегутинском районе, среди них также заразились 27 детей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону. По данным ведомства, информация о случаях заболевания ОКИ в районе поступила 5 сентября. "По состоянию на 12.00 06.09.2023 г. получены экстренные извещения о 31 случае острой кишечной инфекции, в том числе среди них 27 – лица до 17 лет. Все пострадавшие госпитализированы или получают медицинскую помощь амбулаторно. Их состояние не вызывает опасений", – сообщает ведомство. Отмечается, что Роспотребнадзор взял пробы воды на проверку. "В ходе эпидемиологического расследования отобраны пробы водопроводной воды, речной воды, биологический материал от пострадавших. Уточняются возможные источники инфекции и пути передачи заболевания", — добавляет ведомство.

https://ria.ru/20230822/infektsiya-1891564522.html

https://ria.ru/20230831/infektsiya-1893396202.html

усть-джегутинский район

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происшествия, усть-джегутинский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество