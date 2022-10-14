https://ria.ru/20221014/zdorove-1824059801.html

Камни в почках: почему возникают, лечение и меры профилактики

Камни в почках: причины, симптомы у мужчин и женщин, признаки, лечение

Камни в почках: почему возникают, лечение и меры профилактики

Камни в почках - распространенная проблема, с которой женщины и мужчины могут столкнуться по различным причинам. Что делать при обнаружении такой патологии,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T17:39

2022-10-14T17:39

2022-10-14T17:48

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Камни в почках - распространенная проблема, с которой женщины и мужчины могут столкнуться по различным причинам. Что делать при обнаружении такой патологии, какими признаками и симптомами она может проявлять себя, как лечение заболевания зависит от вида и размера камней - в материале РИА Новости.Камни в почкахПатология, при которой в организме человека образуются так называемые камни, носит название нефролитиаз. Научное название самих отложений - конкременты. В зависимости от того, какие именно компоненты входят в состав таких камней (а это могут быть различные соли, кальций и т.д.), они могут различаться по размерам, внешнему виду и другим характеристикам.Камни в почках - достаточно распространенная патология, которая встречается у пациентов разного пола и возраста, в том числе - у детей. Статистика утверждает, что чаще всего от этого заболевания страдают представители сильного пола, причем в большинстве случаев конкременты образуются лишь в одной почке. Одновременное поражение сразу двух почек встречается намного реже.Камни образуются преимущественно в почках, однако нет гарантии, что они останутся именно там, где появились. Плотные образования способны мигрировать в другие органы мочеиспускательной системы: пусть и нечасто, но их можно встретить в мочевом пузыре или, например, в мочеиспускательном канале.“Камни также могут образовываться и в мочевом пузыре, когда из него затрудняется отток мочи, например, при аденоме предстательной железы и при выраженном опущении стенок влагалища”, - говорит врач уролог-андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников.Камни могут быть крупными (несколько сантиметров в диаметре) и совсем небольшими по размерам (примерно 3-5 мм), одиночными или образовываться группами. Длительное время заболевание может совсем никак себя не проявлять, а потому и выявить проблему на начальной стадии удается далеко не всегдаПатогенезДля того, чтобы в организме человека возникли камни, должен измениться состав мочи. Это может происходить по различным причинам, но результат один: в биологической жидкости повышается содержание тех или иных солей, из них образуется осадок, который либо не выводится из организма вовсе, либо выходит не до конца.Постепенно в почке формируется ядро - основа будущего камня, вокруг которого продолжают кристаллизоваться соли. Сам конкремент при этом продолжает расти, ему все сложнее и сложнее покинуть организм естественным путем. Ситуация может усугубляться тем, что при нарушенном оттоке мочи есть риск присоединения инфекции, которая также не способствует хорошему самочувствию человека.ПричиныВ большинстве случаев появление камней в почках - симптом, указывающий на сбои в обмене веществ (минеральном обмене). Патология может иметь генетическое происхождение, а может быть спровоцирована внешними причинами.К появлению камней в почках могут привести нарушения в работе эндокринной системы (например, гиперпаратиреоз), проблемы с желудочно-кишечным трактом (в том числе - язвы и гастрит), а также остеопороз, травмы позвоночника, инфекции мочевыводящих путей и заболевания, при которых нарушается отток мочи из почки или из мочевого пузыря (гидронефроз, аденома предстательной железы, нарушение функции мочевого пузыря).К возникновению конкрементов в почках может привести и неправильный образ жизни, в том числе:СимптомыКоварство нефролитиаза заключается в том, что длительное время человек может даже и не догадываться о том, что в его организме существуют какие-то проблемы. Тем более что проявления заболевания могут быть различными, это зависит от количества камней, их размеров и состава.Среди наиболее характерных симптомов, которые чаще всего сопровождают появление камней в почках, первое место занимают болевые ощущения. Это может быть ноющая, не очень сильная, но постоянная боль в пояснице, которая, когда ситуация усугубляется, приобретает форму почечной колики - резкой, внезапной, очень сильной и отдающей не только в поясницу, но и в нижнюю часть живота боли.На существование камней в почках могут намекать также:Помимо этого появление камней в почках может сопровождаться повышением температуры (если на фоне нефролитиаза начался еще и инфекционный процесс).Стадии развитияВ норме если в организме и образуется песок, он вскоре выводится вместе с мочой. Однако если в нормальной работе почек происходит сбой или происходит задержка урины в почках или мочевом пузыре, создается подходящая среда для формирования камней.На первой стадии камни совсем небольшие и зачастую не доставляют человеку ощутимого дискомфорта. Однако если неблагоприятные условия сохраняются, конкременты растут, как следствие - растут и болевые ощущения. По мере прогрессирования недуга человек может заметить кровь в моче, усиливающийся дискомфорт и болевые ощущения все сложнее игнорировать.Если к этому времени пациент все еще не обратился за помощью к специалисту, боль продолжает нарастать, превращая даже рядовой визит в уборную в испытание. При этом самочувствие ухудшается.КлассификацияВ зависимости от того, какие элементы послужили основой для формирования камней, можно выделить несколько основных типов конкрементов по химическому составу:- оксалаты. Основа этих образований - это соли щавелевой кислоты. Оксалаты - одни из самых плотных камней, которые могут появляться в организме человека, имеют темный цвет (черные, серые или темно-коричневые), а также неровную поверхность (внешне даже может показаться, что камень покрыт небольшими шипами).- фосфаты. Образуются из солей фосфорной кислоты, и, в отличие от оксалатов, поверхность у них более гладкая, а структура - мягче. Фосфаты легко крошатся, но отличаются очень быстрым ростом, так что за относительно короткое время могут достигать внушительных размеров. Зачастую фосфаты формируются в организме на фоне попавшей в мочевыделительную систему инфекции.- ураты. Еще один распространенный тип камней, в основе которых лежат соли мочевой кислоты. Поверхность этих образований, оттенок которых может варьироваться от желтого до красноватого, достаточно гладкая. Особенность уратов - при помощи специальное терапии эти камни можно полностью растворить и таким образом вывести из организма.- карбонаты. Карбонаты образуются из кальция и угольной кислоты. Они светлые, гладкие и достаточно мягкие, но встречаются нечасто (при этом также относятся к инфекционным, то есть нередко обнаруживаются на фоне соответствующего заболевания).- цистиновые камни. Основа данной разновидности камней - аминокислота цистин, а их появление в большинстве случаев обусловлено генетической предрасположенностью. Цистиновые камни нередко обнаруживаются у детей и склонны к рецидиву (то есть повторному появлению). Внешне это отложения белого или желтоватого оттенка, мягкие и гладкие.- белковые камни. Состав таких камней включает фибрин, а также различные соли и бактерии. Как правило, это конкременты небольшого размера и плоской формы, светлого оттенка и мягкие.- холестериновые камни. Одна из наиболее редких разновидностей камней, которая, как можно судить уже из названия, состоит из холестерина. По виду это - черные и мягкие отложения, которая легко крошатся и, соответственно, относительно просто выводятся из организма.Одними из самых сложных и проблемных (пусть и встречающихся достаточно редко) являются коралловидные камни. У них смешанный состав и неправильная форма, которая порой может достигать очень больших размеров и даже повторять очертания почечной лоханки.ОсложненияДаже камни небольших размеров могут заметно затруднять нормальный отток мочи. “Иногда это приводит к развитию воспаления в почке, которое может быть критичным даже для жизни человека, а также к атрофии почки и почечнойнедостаточности”, - говорит Александр Лубенников.Отдельные виды камней (например, коралловидные) могут привести к нарушению функции почки, а в особенно серьезных случаях - ее гибели и полной потере органа.ДиагностикаДиагностика нефролитиаза начинается с визита к терапевту, которому пациент должен подробно перечислить все имеющиеся симптомы. Врач в свою очередь соберет дополнительный анамнез, необходимый ему для постановки правильного диагноза или направления к другому специалисту, проведет визуальный осмотр пациента, а также при необходимости - назначит исследования крови и мочи.При подозрении на наличие камней в почках человека направляют на прием к урологу, а в зависимости от того, что стало причиной появления данной патологии, также могут порекомендовать посетить эндокринолога, нефролога, гастроэнтеролога или других врачей.Для того, чтобы обнаружить камни, а также определить их точное местоположение, размеры и структуру, применяются и различные методы инструментальной диагностики. Среди них - компьютерная томография (именно она на сегодняшний день считается самым информативным способом), а также ультразвуковое исследование, рентгенологическое исследование (например, обзорная урография, при помощи которой появляется возможность оценить общее состояние органов мочевыделительной системы) и так далее.ЛечениеЦель любого лечения, когда речь идет о камнях в почках - удалить отложение, которое мешает нормальной работе органа, а также ликвидировать сопутствующее воспаление и инфекцию, если таковые присутствуют. В более долгосрочной перспективе лечение камней направлено на профилактику их повторного появления.Консервативное лечениеПрежде всего для лечения камней в почках используется консервативная терапия. Если позволяет размер и состав камней, то применяют методы, направленные на растворение отложений (усиленный питьевой режим, коррекция питания, использование подходящих в данном конкретном случае минеральных вод).Для лечения камней в почках могут назначаться и специальные препараты, применять которые следует лишь по рекомендации и под контролем врача.Одним из наиболее неприятных для человека проявлений мочекаменной болезни является почечная колика. Для того, чтобы облегчить состояние пациента, избавить его от сильной боли, нередко используются лекарственные средства - анальгетики.Консервативное лечение небольших камней также может включать в себя и фитотерапию.Хирургическое лечениеВ том случае, если консервативная терапия оказывается неэффективна либо размер, форма или расположение камня не позволяет тратить время на длительную борьбу с проблемой, применяет хирургическое лечение патологии.Один из наиболее популярных современных методов - литотрипсия, то есть разрушение имеющихся камней при помощи специального аппарата. Литотрипсия бывает дистанционной и контактной, через небольшой прокол (последняя также называется “перкутанная нефролитотрипсия” и проводится под наркозом) или через мочеиспускательный канал. Остатки камней выводятся либо непосредственно во время данной процедуры, либо после, уже естественным путем.Открытые операции также позволяют избавиться от камней, но они куда более травматичны.ДиетаЛечение камней в почках практически во всех случаях требует изменения привычного рациона и соблюдение определенной диеты. Перечень запрещенных продуктов, которые стоит ограничить или полностью исключить из меню. зависит от причин возникновения камней и от их состава.Диета назначается не временно, а на всю жизнь, в противном случае есть риск рецидива мочекаменной болезни.В большинстве случаев такая диета подразумевает отказ от острой, копченой и жирной пищи, алкогольные напитки также зачастую требуется полностью исключить. Еще одно общее правило - снизить количество потребляемой соли, питаться дробно, небольшими порциями.ПрофилактикаМочекаменная болезнь склонна к рецидиву, а потому если человек уже столкнулся с данной проблемой либо в его семье имелись подобные случаи, ему необходимо регулярно посещать врача и проходить исследования для того, чтобы вовремя обнаружить возможную патологию.Образ жизни человека, который не хочет иметь проблемы с почками, должен быть достаточно активным, по возможности - свободным от вредных привычек. Стоит обращать внимание и на то, чтобы в день потреблять достаточное количество чистой питьевой воды.Переохлаждать область поясницы также противопоказано всем, кто желает избежать проблем с почками. Нужно следить и за тем, чтобы с питанием в организм поступали все необходимые для здоровья витамины и микроэлементы.

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https://rsport.ria.ru/20220827/pochki-1812527616.html

https://ria.ru/20220803/sol-1806817705.html

https://ria.ru/20210811/bolezn-1745280040.html

https://ria.ru/20220116/analiz-1768052567.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210711/1740790744.html

https://ria.ru/20220825/filtr-1812146406.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, врачи, в мире