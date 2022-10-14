17:39 14.10.2022 (обновлено: 17:48 14.10.2022)
Камни в почках: почему возникают, лечение и меры профилактики
© Depositphotos / sofiiashunkinaУльтразвуковое исследование для определения положения камней в почках
© Depositphotos / sofiiashunkina
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Камни в почках - распространенная проблема, с которой женщины и мужчины могут столкнуться по различным причинам. Что делать при обнаружении такой патологии, какими признаками и симптомами она может проявлять себя, как лечение заболевания зависит от вида и размера камней - в материале РИА Новости.
Камни в почках
Патология, при которой в организме человека образуются так называемые камни, носит название нефролитиаз. Научное название самих отложений - конкременты. В зависимости от того, какие именно компоненты входят в состав таких камней (а это могут быть различные соли, кальций и т.д.), они могут различаться по размерам, внешнему виду и другим характеристикам.
23 августа, 02:15Россиянам объяснили, когда нельзя пить воду из-под крана
Камни в почках - достаточно распространенная патология, которая встречается у пациентов разного пола и возраста, в том числе - у детей. Статистика утверждает, что чаще всего от этого заболевания страдают представители сильного пола, причем в большинстве случаев конкременты образуются лишь в одной почке. Одновременное поражение сразу двух почек встречается намного реже.
Камни образуются преимущественно в почках, однако нет гарантии, что они останутся именно там, где появились. Плотные образования способны мигрировать в другие органы мочеиспускательной системы: пусть и нечасто, но их можно встретить в мочевом пузыре или, например, в мочеиспускательном канале.
“Камни также могут образовываться и в мочевом пузыре, когда из него затрудняется отток мочи, например, при аденоме предстательной железы и при выраженном опущении стенок влагалища”, - говорит врач уролог-андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников.
Камни могут быть крупными (несколько сантиметров в диаметре) и совсем небольшими по размерам (примерно 3-5 мм), одиночными или образовываться группами. Длительное время заболевание может совсем никак себя не проявлять, а потому и выявить проблему на начальной стадии удается далеко не всегда
27 августа, 14:35ЗОЖЭксперты назвали десять самых полезных продуктов для почек
Патогенез
Для того, чтобы в организме человека возникли камни, должен измениться состав мочи. Это может происходить по различным причинам, но результат один: в биологической жидкости повышается содержание тех или иных солей, из них образуется осадок, который либо не выводится из организма вовсе, либо выходит не до конца.
Постепенно в почке формируется ядро - основа будущего камня, вокруг которого продолжают кристаллизоваться соли. Сам конкремент при этом продолжает расти, ему все сложнее и сложнее покинуть организм естественным путем. Ситуация может усугубляться тем, что при нарушенном оттоке мочи есть риск присоединения инфекции, которая также не способствует хорошему самочувствию человека.
Причины
В большинстве случаев появление камней в почках - симптом, указывающий на сбои в обмене веществ (минеральном обмене). Патология может иметь генетическое происхождение, а может быть спровоцирована внешними причинами.
К появлению камней в почках могут привести нарушения в работе эндокринной системы (например, гиперпаратиреоз), проблемы с желудочно-кишечным трактом (в том числе - язвы и гастрит), а также остеопороз, травмы позвоночника, инфекции мочевыводящих путей и заболевания, при которых нарушается отток мочи из почки или из мочевого пузыря (гидронефроз, аденома предстательной железы, нарушение функции мочевого пузыря).
© Depositphotos / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
© Depositphotos / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача
К возникновению конкрементов в почках может привести и неправильный образ жизни, в том числе:
- —питание (избыток соли, потребляемый с продуктами, а также чрезмерная любовь человека к слишком острой, кислой или жирной пище). Теми же последствиями может аукнуться и приверженность слишком однообразному рациону, например, когда человек употребляет в пищу исключительно продукты растительного или, наоборот, животного происхождения;
- —нарушение питьевого режима (далеко не всегда человек употребляет необходимое организму для нормального функционирования количество жидкости). “В день рекомендуется пить 30 мл воды на 1 кг массы тела”, - уточняет Александр Лубенников;
- —плохое качество питьевой воды (в некоторых регионах она может содержать большое количество тех или иных солей);
- —малоподвижный образ жизни;
- —особенности климата (в условиях жаркой погоды человек больше потеет и, соответственно, имеет более высокий риск столкнуться с обезвоживанием);
- —дефицит отдельных витаминов, особенно - витамина D (это может быть связано с неправильным питанием).
Симптомы
Коварство нефролитиаза заключается в том, что длительное время человек может даже и не догадываться о том, что в его организме существуют какие-то проблемы. Тем более что проявления заболевания могут быть различными, это зависит от количества камней, их размеров и состава.
Среди наиболее характерных симптомов, которые чаще всего сопровождают появление камней в почках, первое место занимают болевые ощущения. Это может быть ноющая, не очень сильная, но постоянная боль в пояснице, которая, когда ситуация усугубляется, приобретает форму почечной колики - резкой, внезапной, очень сильной и отдающей не только в поясницу, но и в нижнюю часть живота боли.
3 августа, 02:10Врач назвала способ уменьшить "зависимость" от соли
На существование камней в почках могут намекать также:
- —кровь в моче,
- —пиурия (появление в моче гноя может выявляться как на глаз, так и по результатам соответствующего анализа);
- —болезненное мочеиспускание;
- —рвота и тошнота (они нередко сопровождают почечную колику);
- —ухудшение самочувствия (человек становится беспокойным. ему сложно найти место и позу так, чтобы чувствовать себя комфортно).
Помимо этого появление камней в почках может сопровождаться повышением температуры (если на фоне нефролитиаза начался еще и инфекционный процесс).
Стадии развития
В норме если в организме и образуется песок, он вскоре выводится вместе с мочой. Однако если в нормальной работе почек происходит сбой или происходит задержка урины в почках или мочевом пузыре, создается подходящая среда для формирования камней.
На первой стадии камни совсем небольшие и зачастую не доставляют человеку ощутимого дискомфорта. Однако если неблагоприятные условия сохраняются, конкременты растут, как следствие - растут и болевые ощущения. По мере прогрессирования недуга человек может заметить кровь в моче, усиливающийся дискомфорт и болевые ощущения все сложнее игнорировать.
CC BY 2.0 / Bill Rhodes /
Рентгенограмма пациента с камнями в почках
Если к этому времени пациент все еще не обратился за помощью к специалисту, боль продолжает нарастать, превращая даже рядовой визит в уборную в испытание. При этом самочувствие ухудшается.
Классификация
В зависимости от того, какие элементы послужили основой для формирования камней, можно выделить несколько основных типов конкрементов по химическому составу:
- оксалаты. Основа этих образований - это соли щавелевой кислоты. Оксалаты - одни из самых плотных камней, которые могут появляться в организме человека, имеют темный цвет (черные, серые или темно-коричневые), а также неровную поверхность (внешне даже может показаться, что камень покрыт небольшими шипами).
- фосфаты. Образуются из солей фосфорной кислоты, и, в отличие от оксалатов, поверхность у них более гладкая, а структура - мягче. Фосфаты легко крошатся, но отличаются очень быстрым ростом, так что за относительно короткое время могут достигать внушительных размеров. Зачастую фосфаты формируются в организме на фоне попавшей в мочевыделительную систему инфекции.
- ураты. Еще один распространенный тип камней, в основе которых лежат соли мочевой кислоты. Поверхность этих образований, оттенок которых может варьироваться от желтого до красноватого, достаточно гладкая. Особенность уратов - при помощи специальное терапии эти камни можно полностью растворить и таким образом вывести из организма.
11 августа 2021, 02:16Доктор рассказал, как избежать мочекаменной болезни
- карбонаты. Карбонаты образуются из кальция и угольной кислоты. Они светлые, гладкие и достаточно мягкие, но встречаются нечасто (при этом также относятся к инфекционным, то есть нередко обнаруживаются на фоне соответствующего заболевания).
- цистиновые камни. Основа данной разновидности камней - аминокислота цистин, а их появление в большинстве случаев обусловлено генетической предрасположенностью. Цистиновые камни нередко обнаруживаются у детей и склонны к рецидиву (то есть повторному появлению). Внешне это отложения белого или желтоватого оттенка, мягкие и гладкие.
- белковые камни. Состав таких камней включает фибрин, а также различные соли и бактерии. Как правило, это конкременты небольшого размера и плоской формы, светлого оттенка и мягкие.
- холестериновые камни. Одна из наиболее редких разновидностей камней, которая, как можно судить уже из названия, состоит из холестерина. По виду это - черные и мягкие отложения, которая легко крошатся и, соответственно, относительно просто выводятся из организма.
Одними из самых сложных и проблемных (пусть и встречающихся достаточно редко) являются коралловидные камни. У них смешанный состав и неправильная форма, которая порой может достигать очень больших размеров и даже повторять очертания почечной лоханки.
Специалист по ультразвуковому исследованию
Осложнения
Даже камни небольших размеров могут заметно затруднять нормальный отток мочи. “Иногда это приводит к развитию воспаления в почке, которое может быть критичным даже для жизни человека, а также к атрофии почки и почечной
недостаточности”, - говорит Александр Лубенников.
Отдельные виды камней (например, коралловидные) могут привести к нарушению функции почки, а в особенно серьезных случаях - ее гибели и полной потере органа.
Диагностика
Диагностика нефролитиаза начинается с визита к терапевту, которому пациент должен подробно перечислить все имеющиеся симптомы. Врач в свою очередь соберет дополнительный анамнез, необходимый ему для постановки правильного диагноза или направления к другому специалисту, проведет визуальный осмотр пациента, а также при необходимости - назначит исследования крови и мочи.
При подозрении на наличие камней в почках человека направляют на прием к урологу, а в зависимости от того, что стало причиной появления данной патологии, также могут порекомендовать посетить эндокринолога, нефролога, гастроэнтеролога или других врачей.
Для того, чтобы обнаружить камни, а также определить их точное местоположение, размеры и структуру, применяются и различные методы инструментальной диагностики. Среди них - компьютерная томография (именно она на сегодняшний день считается самым информативным способом), а также ультразвуковое исследование, рентгенологическое исследование (например, обзорная урография, при помощи которой появляется возможность оценить общее состояние органов мочевыделительной системы) и так далее.
Лечение
Цель любого лечения, когда речь идет о камнях в почках - удалить отложение, которое мешает нормальной работе органа, а также ликвидировать сопутствующее воспаление и инфекцию, если таковые присутствуют. В более долгосрочной перспективе лечение камней направлено на профилактику их повторного появления.
11 июля 2021, 10:33Доктор, что со мной?Откуда берутся камни в почках и что с ними делать?
Консервативное лечение
Прежде всего для лечения камней в почках используется консервативная терапия. Если позволяет размер и состав камней, то применяют методы, направленные на растворение отложений (усиленный питьевой режим, коррекция питания, использование подходящих в данном конкретном случае минеральных вод).
Для лечения камней в почках могут назначаться и специальные препараты, применять которые следует лишь по рекомендации и под контролем врача.
Одним из наиболее неприятных для человека проявлений мочекаменной болезни является почечная колика. Для того, чтобы облегчить состояние пациента, избавить его от сильной боли, нередко используются лекарственные средства - анальгетики.
© Depositphotos / AndrewLozovyiБоль в животе
© Depositphotos / AndrewLozovyi
Боль в животе
Консервативное лечение небольших камней также может включать в себя и фитотерапию.
Хирургическое лечение
В том случае, если консервативная терапия оказывается неэффективна либо размер, форма или расположение камня не позволяет тратить время на длительную борьбу с проблемой, применяет хирургическое лечение патологии.
Один из наиболее популярных современных методов - литотрипсия, то есть разрушение имеющихся камней при помощи специального аппарата. Литотрипсия бывает дистанционной и контактной, через небольшой прокол (последняя также называется “перкутанная нефролитотрипсия” и проводится под наркозом) или через мочеиспускательный канал. Остатки камней выводятся либо непосредственно во время данной процедуры, либо после, уже естественным путем.
Мощный лазер, которым можно расщепить камни в почках
Открытые операции также позволяют избавиться от камней, но они куда более травматичны.
Диета
Лечение камней в почках практически во всех случаях требует изменения привычного рациона и соблюдение определенной диеты. Перечень запрещенных продуктов, которые стоит ограничить или полностью исключить из меню. зависит от причин возникновения камней и от их состава.
Диета назначается не временно, а на всю жизнь, в противном случае есть риск рецидива мочекаменной болезни.
© Depositphotos / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
© Depositphotos / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача
В большинстве случаев такая диета подразумевает отказ от острой, копченой и жирной пищи, алкогольные напитки также зачастую требуется полностью исключить. Еще одно общее правило - снизить количество потребляемой соли, питаться дробно, небольшими порциями.
Профилактика
Мочекаменная болезнь склонна к рецидиву, а потому если человек уже столкнулся с данной проблемой либо в его семье имелись подобные случаи, ему необходимо регулярно посещать врача и проходить исследования для того, чтобы вовремя обнаружить возможную патологию.
Образ жизни человека, который не хочет иметь проблемы с почками, должен быть достаточно активным, по возможности - свободным от вредных привычек. Стоит обращать внимание и на то, чтобы в день потреблять достаточное количество чистой питьевой воды.
25 августа, 18:01Для квартиры и дома: как выбрать качественный фильтр для воды
Переохлаждать область поясницы также противопоказано всем, кто желает избежать проблем с почками. Нужно следить и за тем, чтобы с питанием в организм поступали все необходимые для здоровья витамины и микроэлементы.