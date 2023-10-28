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Крупные пожары в гостиницах и хостелах в России в 2017-2023 годах

Крупные пожары в гостиницах и хостелах в России в 2017-2023 годах - РИА Новости, 28.10.2023

Крупные пожары в гостиницах и хостелах в России в 2017-2023 годах

28 октября в Набережных Челнах загорелся отель Kamarooms. Площадь пожара достигла 4 тысяч квадратных метров. Персонал и посетители были эвакуированы. От МЧС к... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T13:14

2023-10-28T13:14

2023-10-28T13:23

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2023 28 октября в Набережных Челнах загорелся отель Kamarooms. Площадь пожара достигла 4 тысяч квадратных метров. Персонал и посетители были эвакуированы. От МЧС к тушению пожара были привлечены 81 человек и 25 единиц техники.1 сентября в Ставропольском крае в городе Светлоград произошел крупный пожар на кровле гостиницы "Дельта". Площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метра, его тушили 51 человек и 13 единиц техники. 28 мая в поселке Джубга на территории Туапсинского района Краснодарского края произошел пожар в трехэтажном гостевом доме. По данным МЧС, произошло обрушение кровли. Площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой здания. К тушению пожара привлекались 55 человек и 18 единиц техники. Пострадавших нет. Гостевой дом не функционировал, постояльцев на момент пожара не было. 6 марта в Брянской области в поселке Новые Дарковичи загорелось многофункциональное здание, в котором находятся дом отдыха, баня, кафе и аптека. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. Причиной пожара, по предварительным данным, стало замыкание в кафе по изготовлению шаурмы. При пожаре никто не пострадал. 21 февраля в Москве на Международной улице произошел пожар на пятом этаже 16-этажного здания общежития, в котором также расположена гостиница "МКМ". Погибли семь человек, в том числе двое детей. Пострадало 11 человек. По данным следствия, что пожар возник вследствие поджога, устроенного из неприязни к жильцам общежития. Фигурант дела о поджоге был арестован, мужчине было предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом. 2022 23 ноября в деревне Дубровки Солнечногорского района Подмосковья загорелась кровля хостела. По информации экстренных служб, из горящего здания эвакуировали более 200 человек. Пожар удалось локализовать на площади 360 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Борьбу с огнем вели более 60 человек и 18 единиц техники. 6 ноября в селе Малая Лая в Свердловской области загорелась кровля двухэтажного кафе-гостиницы. Люди были эвакуированы до прибытия спасателей. Пожар площадью две тысячи квадратных метров был локализован, для его ликвидации были привлечены 28 человек и 11 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. (РИА Новости, 06 ноября 2022 года, 06:24) 11 августа в Ленинском районе Подмосковья в нелегальном хостеле произошел пожар. В результате происшествия погибли трое детей: мальчик шести лет и две девочки семи и девяти лет. По поступившим данным, их мать приехала на заработки из Дагестана, она закрыла своих детей в комнате и ушла. Известно, что строение, в котором произошел пожар, по документам являлось частным домовладением, но работало как гостевой дом. В ночь на 29 июля в Москве произошел пожар в хостеле на улице Алма-Атинской. Возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. В результате пожара погибли восемь человек. Среди погибших трое россиян, пятеро выходцев из стран Средней Азии.По данным столичного СК, четверых пострадавших госпитализировали. По информации экстренных служб, пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования. 2021 21 сентября в Дагестане в гостинице в Хасавюрте произошел пожар. Горением была охвачена кровля и частично второй этаж на площади 300 квадратных метров. В результате пожара три человека погибли, пять пострадали. В ночь на 10 мая в Южно-Сахалинске в трехэтажном доме, который использовался в качестве гостиницы, произошел пожар на площади 350 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать спустя несколько часов. В тушении пожара принимали участие 23 сотрудника и шесть единиц техники МЧС. При разборе дома после пожара было обнаружено тело человека. В ночь на 4 мая в Москве произошел пожар в гостинице "Вечный зов-Кожуховская". Огонь потушили на площади 100 квадратных метров. В здании находилось более 300 человек, в том числе 114 детей, большинство из которых прибыли на Всероссийский кадетский сбор. При пожаре скончались два человека, девять госпитализированы. Среди госпитализированных было четверо детей. 2020 28 ноября утром в Новосибирске в частной двухэтажной гостинице с сауной произошел пожар. Очаг пожара находился в подвальном помещении, где была парилка, огонь потушили на площади 20 квадратных метров. Внутри здания находились 11 человек, из них шестеро эвакуировались самостоятельно, четыре человека были спасены пожарными. Погиб один человек. 7 ноября в Железнодорожном районе Самары произошел пожар в нелегальном хостеле. Возгорание в трехэтажном кирпичном здании с мансардой было локализовано на площади 500 квадратных метров. По данным ГУМЧС, в результате пожара четыре человека погибли, еще пятеро пострадали. 10 февраля на юго-западе Москвы произошел пожар в четырехэтажном хостеле "Три звезды". Из горящего здания были эвакуированы порядка 900 человек. В результате пожара погибли двое граждан Белоруссии. По данным столичного главка МЧС, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. 2019 24 декабря в Тюмени произошел пожар в трехэтажном частном доме, в котором располагался нелегальный хостел. Горел третий этаж и кровля дома площадью 15 на 20 метров. В результате пожара один человек погиб, трое пострадали. 9 сентября в Сочи произошел пожар в незаконном отеле. Возгорание в одной из комнат на мансардном этаже в жилом доме произошло утром. Проживающая в соседней комнате 36-летняя женщина, увидев огонь, вызвала пожарных. После локализации пожара на месте возгорания было обнаружено тело 29-летней девушки, которая арендовала данное жилье. При этом 36-летняя женщина была госпитализирована в больницу. Из горящего дома были эвакуированы 20 человек. 2018 29 января в поселке Хужир (остров Ольхон) сгорела частная гостиница, в которой размещались 16 человек. Большинство постояльцев самостоятельно покинули здание, семеро из них получили ожоги и травмы. Среди пострадавших шесть граждан Республики Корея. Два человека – граждане Китая – во время пожара погибли. 30 июля в Сочи произошел пожар в частном доме, который сдавался в аренду. По версии следствия, пожар вспыхнул в соседнем кафе-шашлычной и перекинулся на гостиницу. В результате возгорания погибли семь постояльцев частной гостиницы, а также четыре человека, находившиеся в кафе-шашлычной. 4 декабря в городе Вяземском Хабаровского края в гостиничном комплексе произошел пожар. Один человек погиб. 2017 21 сентября в Ростове-на-Дону загорелось здание десятиэтажной гостиницы Torn House. Из отеля, соседних домов и детсада эвакуировали более 400 человек, в том числе 61 ребенка. В результате пожара погибли два человека. 7 января в Москве в гостинице на Ярославском шоссе произошел пожар. В результате возгорания погибли три человека, несколько человек пострадали.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, происшествия, москва, сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)