В Сочи вынесли приговор владельцу гостиницы, где при пожаре погибли люди

СОЧИ, 5 июн - РИА Новости. Владелец незаконной частной гостиницы в Сочи, где при пожаре погибли семь человек, осужден на 4,5 года колонии, сообщает Краснодарский краевой суд.
По версии следствия, 53-летний мужчина до 2016 года незаконно построил трехэтажное и одноэтажное здания в Адлерском районе Сочи. Он не обеспечил постройки противопожарной защитой, системами обнаружения и тушения возгорания, а также путями эвакуации. Также мужчина не ввел строения в эксплуатацию, но незаконно подключил к электроснабжению. Собственник знал, что объекты из-за нарушений опасны для жизни, но с мая по июль 2018 года в зданиях была организована гостиница. Рано утром в июле 2018 года в соседнем кафе-шашлычной вспыхнул пожар, который перекинулся на гостиницу.
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"Около 5.20 часов утра в указанных зданиях вспыхнул пожар, в результате которого шесть человек-постояльцев частной гостиницы погибли на месте, еще одна пострадавшая скончалась в больнице", - говорится в сообщении.
Также погибли четыре человека, находившиеся в кафе-шашлычной. В отношении владельца гостиницы было возбуждено уголовное дело. Он обвинялся в оказании услуги ненадлежащего качества, в результате которой погибли семь человек.
"Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения в виде подписки о невыезде была изменена, осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
В марте владелец и арендатор кафе-шашлычной в Сочи, где из-за пожара погибли 4 человека, были приговорены к шести месяцам колонии.