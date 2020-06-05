В Сочи вынесли приговор владельцу гостиницы, где при пожаре погибли люди

По версии следствия, 53-летний мужчина до 2016 года незаконно построил трехэтажное и одноэтажное здания в Адлерском районе Сочи. Он не обеспечил постройки противопожарной защитой, системами обнаружения и тушения возгорания, а также путями эвакуации. Также мужчина не ввел строения в эксплуатацию, но незаконно подключил к электроснабжению. Собственник знал, что объекты из-за нарушений опасны для жизни, но с мая по июль 2018 года в зданиях была организована гостиница. Рано утром в июле 2018 года в соседнем кафе-шашлычной вспыхнул пожар, который перекинулся на гостиницу.