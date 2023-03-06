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В Брянской области загорелось здание, в котором находятся дом отдыха и кафе

В Брянской области загорелось здание, в котором находятся дом отдыха и кафе - РИА Новости, 06.03.2023

В Брянской области загорелось здание, в котором находятся дом отдыха и кафе

Пожар произошел в здании с баней, кафе, сервисом и аптекой в поселке Новые Дарковичи под Брянском, площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T22:05

2023-03-06T22:05

2023-03-06T22:51

брянская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

брянский район

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пожар произошел в здании с баней, кафе, сервисом и аптекой в поселке Новые Дарковичи под Брянском, площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."Поступило сообщение о пожаре по адресу: Брянский район, поселок Новые Дарковичи, дом 16а... Установлено, что горит многофункциональное здание (дом отдыха, баня, кафе, сервис, аптека)", - говорится в сообщении.По предварительной информации, возгорание произошло на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

брянская область

россия

брянский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, брянский район, коммерческая недвижимость