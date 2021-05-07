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Суд арестовал гендиректора московской гостиницы после пожара
Суд арестовал гендиректора московской гостиницы после пожара
Следствие просит Пресненский суд Москвы арестовать гендиректора и главбуха московской гостиницы "Вечный зов", при пожаре в которой погибли люди, сообщила РИА... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T17:21
2021-05-07T18:35
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Следствие просит Пресненский суд Москвы арестовать гендиректора и главбуха московской гостиницы "Вечный зов", при пожаре в которой погибли люди, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии.Ранее суд арестовал управляющую гостиницы и собственницу помещения."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Пустового А.Ю. меры пресечения в виде заключения под стражу", - собщила позднее Кокая.Срок ареста установлен до 4 июля.Пожар произошел в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" в ночь на 4 мая. Огонь потушили на площади 100 квадратных метров. При пожаре скончались два человека. Как сообщили РИА Новости в департаменте образования, пострадавшие при пожаре приехали на слет кадетов из разных регионов РФ. Заведено дело.Ранее сообщалось, что приоритетная версия причин пожара - короткое замыкание, здание эксплуатировали ненадлежащим образом.
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россия, москва, происшествия

Суд арестовал гендиректора московской гостиницы после пожара

17:21 07.05.2021 (обновлено: 18:35 07.05.2021)
 
© Фото : департамент ГОЧСиПБПожар в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" в Москве
Пожар в гостинице Вечный зов-Кожуховская в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© Фото : департамент ГОЧСиПБ
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Следствие просит Пресненский суд Москвы арестовать гендиректора и главбуха московской гостиницы "Вечный зов", при пожаре в которой погибли люди, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Пустового А.Ю. ... меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии.
Ранее суд арестовал управляющую гостиницы и собственницу помещения.
Последствия пожара в деревне Каракуль в Омской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
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"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Пустового А.Ю. меры пресечения в виде заключения под стражу", - собщила позднее Кокая.
Срок ареста установлен до 4 июля.
Пожар произошел в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" в ночь на 4 мая. Огонь потушили на площади 100 квадратных метров. При пожаре скончались два человека. Как сообщили РИА Новости в департаменте образования, пострадавшие при пожаре приехали на слет кадетов из разных регионов РФ. Заведено дело.
Ранее сообщалось, что приоритетная версия причин пожара - короткое замыкание, здание эксплуатировали ненадлежащим образом.
 
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