https://ria.ru/20210507/pozhar-1731420348.html

Суд арестовал гендиректора московской гостиницы после пожара

Суд арестовал гендиректора московской гостиницы после пожара

Следствие просит Пресненский суд Москвы арестовать гендиректора и главбуха московской гостиницы "Вечный зов", при пожаре в которой погибли люди, сообщила РИА... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T17:21

2021-05-07T17:21

2021-05-07T18:35

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Следствие просит Пресненский суд Москвы арестовать гендиректора и главбуха московской гостиницы "Вечный зов", при пожаре в которой погибли люди, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии.Ранее суд арестовал управляющую гостиницы и собственницу помещения."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Пустового А.Ю. меры пресечения в виде заключения под стражу", - собщила позднее Кокая.Срок ареста установлен до 4 июля.Пожар произошел в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" в ночь на 4 мая. Огонь потушили на площади 100 квадратных метров. При пожаре скончались два человека. Как сообщили РИА Новости в департаменте образования, пострадавшие при пожаре приехали на слет кадетов из разных регионов РФ. Заведено дело.Ранее сообщалось, что приоритетная версия причин пожара - короткое замыкание, здание эксплуатировали ненадлежащим образом.

https://ria.ru/20210507/pozhar-1731360567.html

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россия, москва, происшествия