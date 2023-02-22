https://ria.ru/20230222/moskva-1853598888.html
Число пострадавших при пожаре в Москве увеличилось до одиннадцати человек
Число пострадавших при пожаре в Москве увеличилось до одиннадцати человек - РИА Новости, 22.02.2023
Число пострадавших при пожаре в Москве увеличилось до одиннадцати человек
Число пострадавших в результате пожара в центре Москвы увеличилось до 11 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T07:55
2023-02-22T07:55
2023-02-22T09:36
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате пожара в центре Москвы увеличилось до 11 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Он уточнил, что пожар произошел в общежитии ЗАО "Москабельмет". Ранее в экстренных службах сообщали, что возгорание произошло на Международной улице в Москве – загорелось здание, где расположен отель "МКМ". Сообщение о пожаре поступило в МЧС России в 21.20 вторника. Предварительно, возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного здания. Огонь уже потушен. Погибли 7 человек.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:55 22.02.2023 (обновлено: 09:36 22.02.2023)
Число пострадавших при пожаре в Москве увеличилось до одиннадцати человек
Число пострадавших в результате пожара в центре Москвы увеличилось до одиннадцати человек