https://ria.ru/20230222/moskva-1853598888.html

Число пострадавших при пожаре в Москве увеличилось до одиннадцати человек

Число пострадавших при пожаре в Москве увеличилось до одиннадцати человек - РИА Новости, 22.02.2023

Число пострадавших при пожаре в Москве увеличилось до одиннадцати человек

Число пострадавших в результате пожара в центре Москвы увеличилось до 11 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T07:55

2023-02-22T07:55

2023-02-22T09:36

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853607802_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_1e044f3b7a71b100ce40d9fe41e3ab47.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате пожара в центре Москвы увеличилось до 11 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Он уточнил, что пожар произошел в общежитии ЗАО "Москабельмет". Ранее в экстренных службах сообщали, что возгорание произошло на Международной улице в Москве – загорелось здание, где расположен отель "МКМ". Сообщение о пожаре поступило в МЧС России в 21.20 вторника. Предварительно, возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного здания. Огонь уже потушен. Погибли 7 человек.

https://ria.ru/20230222/pozhar-1853575158.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)