https://ria.ru/20210922/zaderzhanie-1751367760.html

В Дагестане задержали владельца гостиницы, где погибли три человека

В Дагестане задержали владельца гостиницы, где погибли три человека - РИА Новости, 22.09.2021

В Дагестане задержали владельца гостиницы, где погибли три человека

Владелец гостиницы в Дагестане, где при пожаре погибли три человека, задержан, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T19:35

2021-09-22T19:35

2021-09-22T19:35

происшествия

хасавюрт

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120232_0:122:2496:1526_1920x0_80_0_0_0ca3a07d3fe4416e5182a1ba8c6b58db.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Владелец гостиницы в Дагестане, где при пожаре погибли три человека, задержан, сообщается на сайте СК РФ.ГУМЧС по Дагестану ранее сообщало о двух погибших и шести пострадавших в результате пожара в гостинице в Хасавюрте 21 сентября.СК добавляет, что чуть позже в больнице скончался еще один пострадавший.Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"."В ходе расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержан 47-летний владелец гостиницы. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас следователи устанавливают причину и очаг возгорания, допрашивают свидетелей и потерпевших.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход и результаты расследования дела.

https://ria.ru/20210916/otravlenie-1750354606.html

https://ria.ru/20210910/boeviki-1749458094.html

хасавюрт

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хасавюрт, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия