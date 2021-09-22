https://ria.ru/20210922/zaderzhanie-1751367760.html
В Дагестане задержали владельца гостиницы, где погибли три человека
В Дагестане задержали владельца гостиницы, где погибли три человека - РИА Новости, 22.09.2021
В Дагестане задержали владельца гостиницы, где погибли три человека
Владелец гостиницы в Дагестане, где при пожаре погибли три человека, задержан, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T19:35
2021-09-22T19:35
2021-09-22T19:35
происшествия
хасавюрт
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Владелец гостиницы в Дагестане, где при пожаре погибли три человека, задержан, сообщается на сайте СК РФ.ГУМЧС по Дагестану ранее сообщало о двух погибших и шести пострадавших в результате пожара в гостинице в Хасавюрте 21 сентября.СК добавляет, что чуть позже в больнице скончался еще один пострадавший.Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"."В ходе расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержан 47-летний владелец гостиницы. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас следователи устанавливают причину и очаг возгорания, допрашивают свидетелей и потерпевших.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход и результаты расследования дела.
https://ria.ru/20210916/otravlenie-1750354606.html
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происшествия, хасавюрт, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия
В Дагестане задержали владельца гостиницы, где погибли три человека
СК: в Дагестане задержали владельца гостиницы, где при пожаре погибли три человека