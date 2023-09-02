https://ria.ru/20230902/pozhar-1893807955.html
В Ставропольском крае потушили пожар в гостинице
В Ставропольском крае потушили пожар в гостинице - РИА Новости, 02.09.2023
В Ставропольском крае потушили пожар в гостинице
Пожар на кровле гостиницы "Дельта" ликвидирован в Ставропольском крае, сообщает МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T09:43
2023-09-02T09:43
2023-09-02T09:43
происшествия
ставропольский край
светлоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 2 сен – РИА Новости. Пожар на кровле гостиницы "Дельта" ликвидирован в Ставропольском крае, сообщает МЧС по региону в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщило, что пожар начался 1 сентября в 13.25 по адресу: город Светлоград, улица Минераловодская, 10. Площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метра, его тушили 51 человек и 13 единиц техники. "Второго сентября Ставропольский край Петровский ГО, город Светлоград, пожар в гостинице "Дельта" ликвидирован", - сообщает ведомство. По данным МЧС, пострадавших нет.
https://ria.ru/20220729/pozhary-1805828169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, светлоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставропольский край, Светлоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ставропольском крае потушили пожар в гостинице
МЧС: крупный пожар на кровле гостиницы "Дельта" в Светлограде ликвидирован