https://ria.ru/20230902/pozhar-1893807955.html

В Ставропольском крае потушили пожар в гостинице

В Ставропольском крае потушили пожар в гостинице - РИА Новости, 02.09.2023

В Ставропольском крае потушили пожар в гостинице

Пожар на кровле гостиницы "Дельта" ликвидирован в Ставропольском крае, сообщает МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T09:43

2023-09-02T09:43

2023-09-02T09:43

происшествия

ставропольский край

светлоград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 2 сен – РИА Новости. Пожар на кровле гостиницы "Дельта" ликвидирован в Ставропольском крае, сообщает МЧС по региону в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщило, что пожар начался 1 сентября в 13.25 по адресу: город Светлоград, улица Минераловодская, 10. Площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метра, его тушили 51 человек и 13 единиц техники. "Второго сентября Ставропольский край Петровский ГО, город Светлоград, пожар в гостинице "Дельта" ликвидирован", - сообщает ведомство. По данным МЧС, пострадавших нет.

https://ria.ru/20220729/pozhary-1805828169.html

ставропольский край

светлоград

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ставропольский край, светлоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)