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В Ставропольском крае потушили пожар в гостинице - РИА Новости, 02.09.2023
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09:43 02.09.2023
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В Ставропольском крае потушили пожар в гостинице
В Ставропольском крае потушили пожар в гостинице - РИА Новости, 02.09.2023
В Ставропольском крае потушили пожар в гостинице
Пожар на кровле гостиницы "Дельта" ликвидирован в Ставропольском крае, сообщает МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T09:43
2023-09-02T09:43
происшествия
ставропольский край
светлоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 2 сен – РИА Новости. Пожар на кровле гостиницы "Дельта" ликвидирован в Ставропольском крае, сообщает МЧС по региону в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщило, что пожар начался 1 сентября в 13.25 по адресу: город Светлоград, улица Минераловодская, 10. Площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метра, его тушили 51 человек и 13 единиц техники. "Второго сентября Ставропольский край Петровский ГО, город Светлоград, пожар в гостинице "Дельта" ликвидирован", - сообщает ведомство. По данным МЧС, пострадавших нет.
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ставропольский край
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происшествия, ставропольский край, светлоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставропольский край, Светлоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ставропольском крае потушили пожар в гостинице

МЧС: крупный пожар на кровле гостиницы "Дельта" в Светлограде ликвидирован

© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краюПожар на кровле гостиницы "Дельта" в Ставропольском крае
Пожар на кровле гостиницы Дельта в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Пожар на кровле гостиницы "Дельта" в Ставропольском крае
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ПЯТИГОРСК, 2 сен – РИА Новости. Пожар на кровле гостиницы "Дельта" ликвидирован в Ставропольском крае, сообщает МЧС по региону в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщило, что пожар начался 1 сентября в 13.25 по адресу: город Светлоград, улица Минераловодская, 10. Площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метра, его тушили 51 человек и 13 единиц техники.
© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краюПожар на кровле гостиницы "Дельта" в Ставропольском крае
Пожар на кровле гостиницы Дельта в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Пожар на кровле гостиницы "Дельта" в Ставропольском крае
«
"Второго сентября Ставропольский край Петровский ГО, город Светлоград, пожар в гостинице "Дельта" ликвидирован", - сообщает ведомство.
По данным МЧС, пострадавших нет.
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ПроисшествияСтавропольский крайСветлоградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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