https://ria.ru/20230224/arest-1854104232.html

Суд арестовал фигуранта дела о поджоге общежития в Москве

Суд арестовал фигуранта дела о поджоге общежития в Москве - РИА Новости, 24.02.2023

Суд арестовал фигуранта дела о поджоге общежития в Москве

Пресненский суд столицы арестовал на два месяца фигуранта дела о поджоге общежития в Москве, в котором погибли семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T11:41

2023-02-24T11:41

2023-02-24T12:46

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Пресненский суд столицы арестовал на два месяца фигуранта дела о поджоге общежития в Москве, в котором погибли семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Обвиняемому Юрию Хомченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 22 апреля", - рассказал собеседник агентства.Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом. Вину он не признает.Во вторник вечером произошел пожар на Международной улице в Москве – на пятом этаже 16-этажного здания общежития, в котором также расположена гостиница "МКМ". Погибли семь человек. Возгорание потушили около полуночи. Следствие сообщало, что пожар возник вследствие поджога, устроенного из неприязни к жильцам общежития.

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москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, москва