Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал фигуранта дела о поджоге общежития в Москве - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230224/arest-1854104232.html
Суд арестовал фигуранта дела о поджоге общежития в Москве
Суд арестовал фигуранта дела о поджоге общежития в Москве - РИА Новости, 24.02.2023
Суд арестовал фигуранта дела о поджоге общежития в Москве
Пресненский суд столицы арестовал на два месяца фигуранта дела о поджоге общежития в Москве, в котором погибли семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:41
2023-02-24T12:46
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854110260_0:374:2532:1798_1920x0_80_0_0_8301825f6c16a1685293f02701cf5646.png
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Пресненский суд столицы арестовал на два месяца фигуранта дела о поджоге общежития в Москве, в котором погибли семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Обвиняемому Юрию Хомченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 22 апреля", - рассказал собеседник агентства.Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом. Вину он не признает.Во вторник вечером произошел пожар на Международной улице в Москве – на пятом этаже 16-этажного здания общежития, в котором также расположена гостиница "МКМ". Погибли семь человек. Возгорание потушили около полуночи. Следствие сообщало, что пожар возник вследствие поджога, устроенного из неприязни к жильцам общежития.
https://realty.ria.ru/20230222/pozhar-1853603599.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854110260_3:0:2531:1896_1920x0_80_0_0_29f1429d19d08fb542d0371b7f36891b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
11:41 24.02.2023 (обновлено: 12:46 24.02.2023)
 
Суд арестовал фигуранта дела о поджоге общежития в Москве

Суд арестовал фигуранта дела о поджоге общежития в Москве, где погибли семь человек

© Фото : Московские суды общей юрисдикцииСуд заключил под стражу Хомченко Юрия Васильевича, обвиняемого в поджоге общежития в Москве, в котором погибли семь человек
Суд заключил под стражу Хомченко Юрия Васильевича, обвиняемого в поджоге общежития в Москве, в котором погибли семь человек - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Фото : Московские суды общей юрисдикции
Суд заключил под стражу Хомченко Юрия Васильевича, обвиняемого в поджоге общежития в Москве, в котором погибли семь человек
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Пресненский суд столицы арестовал на два месяца фигуранта дела о поджоге общежития в Москве, в котором погибли семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Обвиняемому Юрию Хомченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 22 апреля", - рассказал собеседник агентства.
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом. Вину он не признает.
Во вторник вечером произошел пожар на Международной улице в Москве – на пятом этаже 16-этажного здания общежития, в котором также расположена гостиница "МКМ". Погибли семь человек. Возгорание потушили около полуночи. Следствие сообщало, что пожар возник вследствие поджога, устроенного из неприязни к жильцам общежития.
Дежурная часть МЧС - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 09:00
В подмосковном Ступино произошел пожар в неэксплуатируемом здании
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала