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Суд арестовал фигуранта дела о поджоге общежития в Москве
Суд арестовал фигуранта дела о поджоге общежития в Москве - РИА Новости, 24.02.2023
Суд арестовал фигуранта дела о поджоге общежития в Москве
Пресненский суд столицы арестовал на два месяца фигуранта дела о поджоге общежития в Москве, в котором погибли семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:41
2023-02-24T11:41
2023-02-24T12:46
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Пресненский суд столицы арестовал на два месяца фигуранта дела о поджоге общежития в Москве, в котором погибли семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Обвиняемому Юрию Хомченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 22 апреля", - рассказал собеседник агентства.Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом. Вину он не признает.Во вторник вечером произошел пожар на Международной улице в Москве – на пятом этаже 16-этажного здания общежития, в котором также расположена гостиница "МКМ". Погибли семь человек. Возгорание потушили около полуночи. Следствие сообщало, что пожар возник вследствие поджога, устроенного из неприязни к жильцам общежития.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
11:41 24.02.2023 (обновлено: 12:46 24.02.2023)
Суд арестовал фигуранта дела о поджоге общежития в Москве
Суд арестовал фигуранта дела о поджоге общежития в Москве, где погибли семь человек
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Пресненский суд столицы арестовал на два месяца фигуранта дела о поджоге общежития в Москве, в котором погибли семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Обвиняемому Юрию Хомченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 22 апреля", - рассказал собеседник агентства.
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом. Вину он не признает.
Во вторник вечером произошел пожар на Международной улице в Москве – на пятом этаже 16-этажного здания общежития, в котором также расположена гостиница "МКМ". Погибли семь человек. Возгорание потушили около полуночи. Следствие сообщало, что пожар возник вследствие поджога, устроенного из неприязни к жильцам общежития.