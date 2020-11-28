https://ria.ru/20201128/pozhar-1586719105.html

В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек

В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек

Пожар произошел утром в субботу в частной двухэтажной гостинице с сауной в Новосибирске: погиб один человек, четверых спасли пожарные, шесть вышли сами, сообщил РИА Новости, 28.11.2020

2020-11-28T08:56

2020-11-28T08:56

2020-11-28T09:09

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 28 ноя – РИА Новости. Пожар произошел утром в субботу в частной двухэтажной гостинице с сауной в Новосибирске: погиб один человек, четверых спасли пожарные, шесть вышли сами, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Новосибирской области."В 08.13 (04.13 мск) пожарно-спасательные подразделения Новосибирска выехали на сообщение о пожаре на улице Мира – частная двухэтажная гостиница с сауной в подвальном помещении. По прибытии к месту вызова было плотное задымление. По оперативной информации, внутри здания находились 11 человек, из них шестеро эвакуировались самостоятельно, четыре человека были спасены при помощи трехколенной лестницы", - рассказал представитель ГУ МЧС.В ведомстве отметили, что спасатели вынесли из здания женщину без признаков жизни. Сотрудники скорой помощи пытались ее реанимировать, но безуспешно. На месте работают дознаватели МЧС и сотрудники Следственного комитета РФ.В ГУ МЧС уточнили, что очаг пожара находился в подвальном помещении, где была парилка, огонь потушили на площади 20 квадратных метров.Представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова заявила РИА Новости, что, по предварительным данным, на первом и втором этажах гостиницы отдыхали две разных компании. При возникновении задымления девушка со второго этажа, попытавшаяся помочь компании с первого этажа, задохнулась в дыму.

https://ria.ru/20201126/pozhar-1586369792.html

https://ria.ru/20201127/pozhar-1586706994.html

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2020

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происшествия