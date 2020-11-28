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В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
Пожар произошел утром в субботу в частной двухэтажной гостинице с сауной в Новосибирске: погиб один человек, четверых спасли пожарные, шесть вышли сами, сообщил РИА Новости, 28.11.2020
2020-11-28T08:56
2020-11-28T09:09
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 28 ноя – РИА Новости. Пожар произошел утром в субботу в частной двухэтажной гостинице с сауной в Новосибирске: погиб один человек, четверых спасли пожарные, шесть вышли сами, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Новосибирской области."В 08.13 (04.13 мск) пожарно-спасательные подразделения Новосибирска выехали на сообщение о пожаре на улице Мира – частная двухэтажная гостиница с сауной в подвальном помещении. По прибытии к месту вызова было плотное задымление. По оперативной информации, внутри здания находились 11 человек, из них шестеро эвакуировались самостоятельно, четыре человека были спасены при помощи трехколенной лестницы", - рассказал представитель ГУ МЧС.В ведомстве отметили, что спасатели вынесли из здания женщину без признаков жизни. Сотрудники скорой помощи пытались ее реанимировать, но безуспешно. На месте работают дознаватели МЧС и сотрудники Следственного комитета РФ.В ГУ МЧС уточнили, что очаг пожара находился в подвальном помещении, где была парилка, огонь потушили на площади 20 квадратных метров.Представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова заявила РИА Новости, что, по предварительным данным, на первом и втором этажах гостиницы отдыхали две разных компании. При возникновении задымления девушка со второго этажа, попытавшаяся помочь компании с первого этажа, задохнулась в дыму.
https://ria.ru/20201126/pozhar-1586369792.html
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60
происшествия

В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек

08:56 28.11.2020 (обновлено: 09:09 28.11.2020)
 
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской областиСотрудники МЧС на месте пожара в Новосибирске
Сотрудники МЧС на месте пожара в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 28 ноя – РИА Новости. Пожар произошел утром в субботу в частной двухэтажной гостинице с сауной в Новосибирске: погиб один человек, четверых спасли пожарные, шесть вышли сами, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Новосибирской области.
"В 08.13 (04.13 мск) пожарно-спасательные подразделения Новосибирска выехали на сообщение о пожаре на улице Мира – частная двухэтажная гостиница с сауной в подвальном помещении. По прибытии к месту вызова было плотное задымление. По оперативной информации, внутри здания находились 11 человек, из них шестеро эвакуировались самостоятельно, четыре человека были спасены при помощи трехколенной лестницы", - рассказал представитель ГУ МЧС.
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В ведомстве отметили, что спасатели вынесли из здания женщину без признаков жизни. Сотрудники скорой помощи пытались ее реанимировать, но безуспешно. На месте работают дознаватели МЧС и сотрудники Следственного комитета РФ.
В ГУ МЧС уточнили, что очаг пожара находился в подвальном помещении, где была парилка, огонь потушили на площади 20 квадратных метров.
Представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова заявила РИА Новости, что, по предварительным данным, на первом и втором этажах гостиницы отдыхали две разных компании. При возникновении задымления девушка со второго этажа, попытавшаяся помочь компании с первого этажа, задохнулась в дыму.
"По факту произошедшего следственные органы проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - сказала собеседница агентства.
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