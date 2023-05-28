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Спасатели потушили пожар в гостевом доме в поселке Джубга - РИА Новости, 28.05.2023
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23:58 28.05.2023
https://ria.ru/20230528/pozhar-1874717828.html
Спасатели потушили пожар в гостевом доме в поселке Джубга
Спасатели потушили пожар в гостевом доме в поселке Джубга - РИА Новости, 28.05.2023
Спасатели потушили пожар в гостевом доме в поселке Джубга
Спасатели полностью потушили пожар в гостевом доме в поселке Джубга на Кубани, где рухнула крыша, сообщили журналистам в краевом ГУМЧС. РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T23:58
2023-05-28T23:58
происшествия
туапсинский район
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар в гостевом доме в поселке Джубга на Кубани, где рухнула крыша, сообщили журналистам в краевом ГУМЧС. "23.31 полная ликвидация", - заявили в ведомстве. Ранее сообщалось, что прокуратора начала проверку после пожара в трехэтажном гостевом доме в поселке Джубга на территории Туапсинского района Краснодарского края. По данным МЧС, произошло обрушение кровли. К тушению пожара привлекались 55 человек и 18 единиц техники. Пострадавших нет. По уточненной информации, площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой здания. Гостевой дом не функционировал, постояльцев на момент пожара не было, отметили в МЧС.
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туапсинский район
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происшествия, туапсинский район, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Туапсинский район, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели потушили пожар в гостевом доме в поселке Джубга

Спасатели потушили пожар в гостевом доме в поселке Джубга на Кубани, где рухнула крыша

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар в гостевом доме в поселке Джубга на Кубани, где рухнула крыша, сообщили журналистам в краевом ГУМЧС.
«
"23.31 полная ликвидация", - заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что прокуратора начала проверку после пожара в трехэтажном гостевом доме в поселке Джубга на территории Туапсинского района Краснодарского края. По данным МЧС, произошло обрушение кровли. К тушению пожара привлекались 55 человек и 18 единиц техники. Пострадавших нет.
По уточненной информации, площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой здания. Гостевой дом не функционировал, постояльцев на момент пожара не было, отметили в МЧС.
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ПроисшествияТуапсинский районКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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