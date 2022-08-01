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СК раскрыл детали дела о пожаре в хостеле в Москве - РИА Новости, 01.08.2022
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СК раскрыл детали дела о пожаре в хостеле в Москве
СК раскрыл детали дела о пожаре в хостеле в Москве - РИА Новости, 01.08.2022
СК раскрыл детали дела о пожаре в хостеле в Москве
Обвиняемый по делу о пожаре в московском хостеле инспектор проигнорировал нарушения пожарной безопасности при проверке, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T20:39
2022-08-01T20:39
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Обвиняемый по делу о пожаре в московском хостеле инспектор проигнорировал нарушения пожарной безопасности при проверке, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Cтарший инспектор, злоупотребляя должностными полномочиями, в июне 2022 года в ходе внеплановой выездной проверки хостела, расположенного по улице Алма-Атинской, исследовав нежилое помещение в многоквартирном жилом доме с массовым пребыванием в нем людей, ограничился выявлением незначительных нарушений требований пожарной безопасности. При этом сотрудник путем отражения в документации заведомо ложных сведений сокрыл материалы об административном правонарушении", - сказала Иванова.Она добавила, что на рабочем месте инспектора прошли обыски и изъята служебная документация. Иванова подчеркнула, что также будут проверены объекты надзорной деятельности обвиняемого.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. При этом МЧС сообщало о трех пострадавших, по данным столичного СК, пострадавших четверо - их госпитализировали. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.В столичном главке ранее заявили, что постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах, в самом хостеле была пожарная сигнализация, но она не сработала, в заведении неоднократно находили нарушения, были выписаны предписания и предупреждения. О том, что на окнах сгоревшего хостела установлены решетки, ранее сообщал корреспондент РИА Новости с места событий.Санкция статьи (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек) предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.В субботу суд арестовал генерального директора организации, ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), пожар в хостеле на юго-востоке москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:39 01.08.2022
 
СК раскрыл детали дела о пожаре в хостеле в Москве

СК: инспектор игнорировал нарушения пожарной безопасности в московском хостеле

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Обвиняемый по делу о пожаре в московском хостеле инспектор проигнорировал нарушения пожарной безопасности при проверке, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Cтарший инспектор, злоупотребляя должностными полномочиями, в июне 2022 года в ходе внеплановой выездной проверки хостела, расположенного по улице Алма-Атинской, исследовав нежилое помещение в многоквартирном жилом доме с массовым пребыванием в нем людей, ограничился выявлением незначительных нарушений требований пожарной безопасности. При этом сотрудник путем отражения в документации заведомо ложных сведений сокрыл материалы об административном правонарушении", - сказала Иванова.
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Она добавила, что на рабочем месте инспектора прошли обыски и изъята служебная документация. Иванова подчеркнула, что также будут проверены объекты надзорной деятельности обвиняемого.
Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. При этом МЧС сообщало о трех пострадавших, по данным столичного СК, пострадавших четверо - их госпитализировали. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.
В столичном главке ранее заявили, что постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах, в самом хостеле была пожарная сигнализация, но она не сработала, в заведении неоднократно находили нарушения, были выписаны предписания и предупреждения. О том, что на окнах сгоревшего хостела установлены решетки, ранее сообщал корреспондент РИА Новости с места событий.
Санкция статьи (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек) предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
В субботу суд арестовал генерального директора организации, ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Пожар в хостеле на юго-востоке МосквыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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