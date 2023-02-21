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При пожаре в центре Москвы погибли шесть человек, в том числе двое детей - РИА Новости, 21.02.2023
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При пожаре в центре Москвы погибли шесть человек, в том числе двое детей
При пожаре в центре Москвы погибли шесть человек, в том числе двое детей - РИА Новости, 21.02.2023
При пожаре в центре Москвы погибли шесть человек, в том числе двое детей
Шесть человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре на Международной улице в Москве, сообщает МЧС России. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T23:39
2023-02-21T23:47
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре на Международной улице в Москве, сообщает МЧС России.Ранее в экстренных службах информировали, что возгорание произошло на Международной улице в Москве – загорелось здание, где расположен отель "МКМ". Сообщение о пожаре поступило в МЧС России в 21.20. Предварительно, возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного здания. Пожар локализован на 100 "квадратах". Спасатели ранее сообщали о двух погибших и девяти пострадавших."Уточнение: в результате пожара погибли шесть человек. Четыре взрослых и два ребенка", - говорится в сообщении.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
23:39 21.02.2023 (обновлено: 23:47 21.02.2023)
 
При пожаре в центре Москвы погибли шесть человек, в том числе двое детей

Шесть человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре на Международной улице в Москве

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре на Международной улице в Москве, сообщает МЧС России.
Ранее в экстренных службах информировали, что возгорание произошло на Международной улице в Москве – загорелось здание, где расположен отель "МКМ". Сообщение о пожаре поступило в МЧС России в 21.20. Предварительно, возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного здания. Пожар локализован на 100 "квадратах". Спасатели ранее сообщали о двух погибших и девяти пострадавших.
"Уточнение: в результате пожара погибли шесть человек. Четыре взрослых и два ребенка", - говорится в сообщении.
 
МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссия
 
 
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