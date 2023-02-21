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При пожаре в центре Москвы погибли шесть человек, в том числе двое детей

При пожаре в центре Москвы погибли шесть человек, в том числе двое детей - РИА Новости, 21.02.2023

При пожаре в центре Москвы погибли шесть человек, в том числе двое детей

Шесть человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре на Международной улице в Москве, сообщает МЧС России. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T23:39

2023-02-21T23:39

2023-02-21T23:47

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре на Международной улице в Москве, сообщает МЧС России.Ранее в экстренных службах информировали, что возгорание произошло на Международной улице в Москве – загорелось здание, где расположен отель "МКМ". Сообщение о пожаре поступило в МЧС России в 21.20. Предварительно, возгорание произошло на пятом этаже 16-этажного здания. Пожар локализован на 100 "квадратах". Спасатели ранее сообщали о двух погибших и девяти пострадавших."Уточнение: в результате пожара погибли шесть человек. Четыре взрослых и два ребенка", - говорится в сообщении.

москва

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия