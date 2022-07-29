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Число пострадавших при пожаре в хостеле в Москве увеличилось до восьми - РИА Новости, 29.07.2022
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Число пострадавших при пожаре в хостеле в Москве увеличилось до восьми
Число пострадавших при пожаре в хостеле в Москве увеличилось до восьми - РИА Новости, 29.07.2022
Число пострадавших при пожаре в хостеле в Москве увеличилось до восьми
Восемь человек пострадали при крупном пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T09:17
2022-07-29T11:26
происшествия
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
москва
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Восемь человек пострадали при крупном пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее сообщалось о четырех жертвах пожара.Возгорание в хостеле, расположенном на первом этаже дома по Алма-Атинской улице, возникло около полуночи. Огонь распространился примерно на 150 квадратных метров. Жертвами стали восемь человек — трое россиян и пять выходцев из стран Средней Азии.По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования, причем в хостеле не сработала пожарная сигнализация. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, люди умерли из-за отравления угарным газом. По словам врио начальника столичного главка МЧС Андрея Румянцева, к их гибели привело то, что на окнах были установлены решетки.Столичная прокуратура начала проверку по факту пожара. Уже выяснилось, что в хостеле грубо нарушались требования пожарной безопасности, а его владельца привлекали за это к административной ответственности.
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происшествия, пожар в хостеле на юго-востоке москвы, москва
09:17 29.07.2022 (обновлено: 11:26 29.07.2022)
 
Число пострадавших при пожаре в хостеле в Москве увеличилось до восьми

Число пострадавших при пожаре в хостеле в Москве увеличилось с трех до восьми человек

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у жилого дома на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, при пожаре в котором погибли не менее 8 человек
Сотрудники полиции у жилого дома на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, при пожаре в котором погибли не менее 8 человек - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Восемь человек пострадали при крупном пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"По уточненным данным, число пострадавших при пожаре возросло до восьми человек", — сказал он, добавив, что первых из них доставили в институт Склифосовского.

Ранее сообщалось о четырех жертвах пожара.
Возгорание в хостеле, расположенном на первом этаже дома по Алма-Атинской улице, возникло около полуночи. Огонь распространился примерно на 150 квадратных метров. Жертвами стали восемь человек — трое россиян и пять выходцев из стран Средней Азии.
Последствия пожара в хостеле на юго-востоке Москвы
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Возгорание в хостеле на первом этаже дома по Алма-Атинской улице произошло в ночь на 29 июля.

Пожарные на месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
1 из 8

Возгорание в хостеле на первом этаже дома по Алма-Атинской улице произошло в ночь на 29 июля.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве

Жертвами пожара стали восемь человек, еще четыре пострадали.

Пожар в хостеле на юго-востоке Москвы
2 из 8

Жертвами пожара стали восемь человек, еще четыре пострадали.

© Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. В заведении была пожарная сигнализация, но она не сработала.

На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
3 из 8

Постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. В заведении была пожарная сигнализация, но она не сработала.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© АГН "Москва" / Денис Воронин

В экстренных службах сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.

На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве
4 из 8

В экстренных службах сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

Решетки на окнах хостела на Алма-Атинской улице, где произошел пожар
5 из 8

Владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Одна из пострадавших комнат хостела на Алма-Атинской улице, где произошел пожар
6 из 8

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

После пожара возбудили уголовное дело.

Сотрудники полиции у жилого дома на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, в котором произошел пожар
7 из 8

После пожара возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования.

Выгоревшие квартиры на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, в котором произошел пожар
8 из 8

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Возгорание в хостеле на первом этаже дома по Алма-Атинской улице произошло в ночь на 29 июля.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
2 из 8

Жертвами пожара стали восемь человек, еще четыре пострадали.

© Главное следственное управление Следственного комитета по городу Москве
3 из 8

Постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах. В заведении была пожарная сигнализация, но она не сработала.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
4 из 8

В экстренных службах сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
5 из 8

Владельца хостела уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 8

После пожара возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о ходе расследования.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования, причем в хостеле не сработала пожарная сигнализация. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, люди умерли из-за отравления угарным газом. По словам врио начальника столичного главка МЧС Андрея Румянцева, к их гибели привело то, что на окнах были установлены решетки.
Столичная прокуратура начала проверку по факту пожара. Уже выяснилось, что в хостеле грубо нарушались требования пожарной безопасности, а его владельца привлекали за это к административной ответственности.
На месте возгорания в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
03:20
При пожаре в московском хостеле не сработала сигнализация
 
ПроисшествияПожар в хостеле на юго-востоке МосквыМосква
 
 
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