https://ria.ru/20220729/khostel-1805766627.html

Число пострадавших при пожаре в хостеле в Москве увеличилось до восьми

Число пострадавших при пожаре в хостеле в Москве увеличилось до восьми - РИА Новости, 29.07.2022

Число пострадавших при пожаре в хостеле в Москве увеличилось до восьми

Восемь человек пострадали при крупном пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T09:17

2022-07-29T09:17

2022-07-29T11:26

происшествия

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

москва

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Восемь человек пострадали при крупном пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее сообщалось о четырех жертвах пожара.Возгорание в хостеле, расположенном на первом этаже дома по Алма-Атинской улице, возникло около полуночи. Огонь распространился примерно на 150 квадратных метров. Жертвами стали восемь человек — трое россиян и пять выходцев из стран Средней Азии.По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования, причем в хостеле не сработала пожарная сигнализация. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, люди умерли из-за отравления угарным газом. По словам врио начальника столичного главка МЧС Андрея Румянцева, к их гибели привело то, что на окнах были установлены решетки.Столичная прокуратура начала проверку по факту пожара. Уже выяснилось, что в хостеле грубо нарушались требования пожарной безопасности, а его владельца привлекали за это к административной ответственности.

https://ria.ru/20220729/signalizatsiya-1805745950.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пожар в хостеле на юго-востоке москвы, москва