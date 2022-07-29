https://ria.ru/20220729/pozhar-1805793219.html

Последствия пожара в хостеле на юго-востоке Москвы

Последствия пожара в хостеле на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 29.07.2022

Последствия пожара в хостеле на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы сгорел хостел, расположенный в 16-этажном жилом доме. Погибли люди. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:21

2022-07-29T11:21

2022-07-29T17:39

фото

хостелы

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

полиция

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На юго-востоке Москвы сгорел хостел, расположенный в 16-этажном жилом доме. Погибли люди. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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