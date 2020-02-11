При пожаре в московском хостеле погибли двое белорусов

О пожаре в четырехэтажном хостеле "Три звезды" на юго-западе Москвы в понедельник РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы, погибли двое. Из здания были эвакуированы порядка 900 человек. По данным столичного главка МЧС, площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

"Двое граждан Беларуси, 1989 и 1966 годов рождения, погибли во время пожара в хостеле, расположенном в Юго-Западном административном округе Москвы... Посольство поддерживает контакты с компетентными органами и принимает меры по информированию родственников погибших", - отмечается в сообщении пресс-службы в Twitter.