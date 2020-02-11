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При пожаре в московском хостеле погибли двое белорусов
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РИА Новости

При пожаре в московском хостеле погибли двое белорусов

11:46 11.02.2020
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© Фото : АГН "Москва"Работа пожарных расчетов
Работа пожарных расчетов
© Фото : АГН "Москва"
Работа пожарных расчетов. Архивное фото
МИНСК, 11 фев - РИА Новости. Двое граждан Белоруссии погибли в результате пожара в хостеле в Москве, сообщила во вторник пресс-служба белорусского посольства в РФ.
О пожаре в четырехэтажном хостеле "Три звезды" на юго-западе Москвы в понедельник РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы, погибли двое. Из здания были эвакуированы порядка 900 человек. По данным столичного главка МЧС, площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
"Двое граждан Беларуси, 1989 и 1966 годов рождения, погибли во время пожара в хостеле, расположенном в Юго-Западном административном округе Москвы... Посольство поддерживает контакты с компетентными органами и принимает меры по информированию родственников погибших", - отмечается в сообщении пресс-службы в Twitter.
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