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В Дагестане два человека погибли при пожаре в гостинице
В Дагестане два человека погибли при пожаре в гостинице - РИА Новости, 21.09.2021
В Дагестане два человека погибли при пожаре в гостинице
Пожар произошёл в здании гостиницы в дагестанском Хасавюрте, два человека погибли и шестеро пострадали, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Дагестану. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T09:17
2021-09-21T09:17
2021-09-21T13:01
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 21 сен – РИА Новости. Пожар произошёл в здании гостиницы в дагестанском Хасавюрте, два человека погибли и шестеро пострадали, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Дагестану."В 04.12 по системе 112 поступило сообщение о пожаре в гостинице на углу улиц Датуева и Грозненская в городе Хасавюрте. Горением была охвачена кровля и частично 2-й этаж на площади 300 квадратных метров. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших мужчин", – говорится в сообщении.По информации ведомства, в Хасавюртовскую ЦГБ были доставлены 6 человек с различными травмами, один из них в реанимации, детей нет. Эвакуированы 19 человек.Полностью ликвидировать пожар в двухэтажном здании гостиницы с мансардой удалось в 6.17. К тушению были привлечены 21 единица техники и 54 человека."Один из пострадавших, мужчина 50 лет, получил ожоги 100% поверхности тела", – говорится в релизе пресс-службы Минздрава Дагестана."Остальные пятеро пострадавших, среди которых одна женщина, детей нет, с различными травмами и ожогами получают всю необходимую интенсивную терапию. В настоящее время состояние их средней степени тяжести, угрозы для жизни нет", - добавили в Минздраве.По информации ведомства, министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева поручила бригаде специалистов Дагестанского центра медицины катастроф вылететь вертолётом санавиации в Хасавюрт. Сильнее всех пострадавший мужчина находится в реанимации Хасавюртовской ЦГБ, при малейшей возможности он будет переведен в Ожоговый центр РКБ в Махачкалу.
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происшествия, хасавюрт, республика дагестан, новости - туризм
09:17 21.09.2021 (обновлено: 13:01 21.09.2021)
В Дагестане два человека погибли при пожаре в гостинице
МЧС: два человека погибли, шестеро пострадали при пожаре в гостинице в Хасавюрте
МАХАЧКАЛА, 21 сен – РИА Новости. Пожар произошёл в здании гостиницы в дагестанском Хасавюрте, два человека погибли и шестеро пострадали, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Дагестану.
"В 04.12 по системе 112 поступило сообщение о пожаре в гостинице на углу улиц Датуева и Грозненская в городе Хасавюрте
. Горением была охвачена кровля и частично 2-й этаж на площади 300 квадратных метров. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших мужчин", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, в Хасавюртовскую ЦГБ были доставлены 6 человек с различными травмами, один из них в реанимации, детей нет. Эвакуированы 19 человек.
Полностью ликвидировать пожар в двухэтажном здании гостиницы с мансардой удалось в 6.17. К тушению были привлечены 21 единица техники и 54 человека.
"Один из пострадавших, мужчина 50 лет, получил ожоги 100% поверхности тела", – говорится в релизе пресс-службы Минздрава Дагестана.
"Остальные пятеро пострадавших, среди которых одна женщина, детей нет, с различными травмами и ожогами получают всю необходимую интенсивную терапию. В настоящее время состояние их средней степени тяжести, угрозы для жизни нет", - добавили в Минздраве.
По информации ведомства, министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева поручила бригаде специалистов Дагестанского центра медицины катастроф вылететь вертолётом санавиации в Хасавюрт. Сильнее всех пострадавший мужчина находится в реанимации Хасавюртовской ЦГБ, при малейшей возможности он будет переведен в Ожоговый центр РКБ в Махачкалу
.