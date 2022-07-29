https://ria.ru/20220729/proverka-1805751697.html

Прокуратура начала проверку после пожара в московском хостеле

Прокуратура начала проверку после пожара в московском хостеле - РИА Новости, 29.07.2022

Прокуратура начала проверку после пожара в московском хостеле

Московская прокуратура начала проверку после пожара в хостеле на юго-востоке столицы, в котором погибли восемь человек, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T06:23

2022-07-29T06:23

2022-07-29T11:27

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

новости - туризм

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Московская прокуратура начала проверку после пожара в хостеле на юго-востоке столицы, в котором погибли восемь человек, сообщается в Telegram-канале ведомства.Пожар произошел в ночь на пятницу в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице, 7, корпус 2. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. При этом МЧС сообщало о трех пострадавших, по данным столичного СК, пострадавших - четверо, их госпитализировали. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования."Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с пожаром на юге столицы ... Ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), контролируется прокуратурой Москвы", - говорится в сообщении.В связи с пожаром на Алма-Атинской улице было временно перекрыто движение, в данный момент оно полностью восстановлено, сообщает столичный дептранса.Врио начальника столичного главка МЧС Андрей Румянцев ранее заявил, что постояльцы хостела погибли из-за решеток на окнах, в самом хостеле была пожарная сигнализация, но она не сработала, а в заведении неоднократно находили нарушения, были выписаны предписания и предупреждения.

https://ria.ru/20220729/pozharnye-1805747250.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), пожар в хостеле на юго-востоке москвы, новости - туризм