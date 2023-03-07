https://ria.ru/20230307/pozhar-1856256462.html

Под Брянском ликвидировали пожар в многофункциональном здании

Под Брянском ликвидировали пожар в многофункциональном здании - РИА Новости, 07.03.2023

Под Брянском ликвидировали пожар в многофункциональном здании

Открытое горение в многофункциональном здании в поселке Новые Дарковичи под Брянском ликвидировано, сообщает МЧС России. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T00:17

2023-03-07T00:17

2023-03-07T00:17

россия

брянск

брянская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Открытое горение в многофункциональном здании в поселке Новые Дарковичи под Брянском ликвидировано, сообщает МЧС России. Пожар произошел в здании с баней, кафе, сервисом и аптекой в поселке Новые Дарковичи под Брянском, площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. "В 23.57 ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении. Ранее в прокуратуре региона сообщили, что причиной пожара в многофункциональном здании в Брянске стало, по предварительным данным, замыкание в кафе по изготовлению шаурмы. Начальник ГУМЧС России по Брянской области Вадим Уваркин заявил, что при пожаре никто не пострадал.

https://ria.ru/20230306/pozhar-1856120579.html

https://ria.ru/20230305/salekhard-1855919364.html

россия

брянск

брянская область

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россия, брянск, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия