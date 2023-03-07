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Под Брянском ликвидировали пожар в многофункциональном здании - РИА Новости, 07.03.2023
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00:17 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/pozhar-1856256462.html
Под Брянском ликвидировали пожар в многофункциональном здании
Под Брянском ликвидировали пожар в многофункциональном здании - РИА Новости, 07.03.2023
Под Брянском ликвидировали пожар в многофункциональном здании
Открытое горение в многофункциональном здании в поселке Новые Дарковичи под Брянском ликвидировано, сообщает МЧС России. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T00:17
2023-03-07T00:17
россия
брянск
брянская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Открытое горение в многофункциональном здании в поселке Новые Дарковичи под Брянском ликвидировано, сообщает МЧС России. Пожар произошел в здании с баней, кафе, сервисом и аптекой в поселке Новые Дарковичи под Брянском, площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. "В 23.57 ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении. Ранее в прокуратуре региона сообщили, что причиной пожара в многофункциональном здании в Брянске стало, по предварительным данным, замыкание в кафе по изготовлению шаурмы. Начальник ГУМЧС России по Брянской области Вадим Уваркин заявил, что при пожаре никто не пострадал.
https://ria.ru/20230306/pozhar-1856120579.html
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россия
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россия, брянск, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Брянск, Брянская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Под Брянском ликвидировали пожар в многофункциональном здании

В поселке Новые Дарковичи под Брянском ликвидировали пожар в многофункциональном здании

© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиПожарный тушит огонь
Пожарный тушит огонь - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Пожарный тушит огонь. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Открытое горение в многофункциональном здании в поселке Новые Дарковичи под Брянском ликвидировано, сообщает МЧС России.
Пожар произошел в здании с баней, кафе, сервисом и аптекой в поселке Новые Дарковичи под Брянском, площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров.
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"В 23.57 ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.
Ранее в прокуратуре региона сообщили, что причиной пожара в многофункциональном здании в Брянске стало, по предварительным данным, замыкание в кафе по изготовлению шаурмы.
Начальник ГУМЧС России по Брянской области Вадим Уваркин заявил, что при пожаре никто не пострадал.
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