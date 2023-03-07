https://ria.ru/20230307/pozhar-1856256462.html
Под Брянском ликвидировали пожар в многофункциональном здании
Под Брянском ликвидировали пожар в многофункциональном здании - РИА Новости, 07.03.2023
Под Брянском ликвидировали пожар в многофункциональном здании
Открытое горение в многофункциональном здании в поселке Новые Дарковичи под Брянском ликвидировано, сообщает МЧС России. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T00:17
2023-03-07T00:17
2023-03-07T00:17
россия
брянск
брянская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856105292_0:418:960:958_1920x0_80_0_0_a4ac6c9855ddaae3fe22a822bef92240.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Открытое горение в многофункциональном здании в поселке Новые Дарковичи под Брянском ликвидировано, сообщает МЧС России. Пожар произошел в здании с баней, кафе, сервисом и аптекой в поселке Новые Дарковичи под Брянском, площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. "В 23.57 ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении. Ранее в прокуратуре региона сообщили, что причиной пожара в многофункциональном здании в Брянске стало, по предварительным данным, замыкание в кафе по изготовлению шаурмы. Начальник ГУМЧС России по Брянской области Вадим Уваркин заявил, что при пожаре никто не пострадал.
https://ria.ru/20230306/pozhar-1856120579.html
https://ria.ru/20230305/salekhard-1855919364.html
россия
брянск
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856105292_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_d00da00583faf38c2ce9459033c68ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брянск, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Брянск, Брянская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Под Брянском ликвидировали пожар в многофункциональном здании
В поселке Новые Дарковичи под Брянском ликвидировали пожар в многофункциональном здании