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Из горящего отеля в Набережных Челнах эвакуировали более 70 человек - РИА Новости, 28.10.2023
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11:28 28.10.2023
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Из горящего отеля в Набережных Челнах эвакуировали более 70 человек
Из горящего отеля в Набережных Челнах эвакуировали более 70 человек - РИА Новости, 28.10.2023
Из горящего отеля в Набережных Челнах эвакуировали более 70 человек
Кровля и утеплитель верхних этажей горели в отеле Kamarooms в Набережных Челнах, эвакуированы 72 человека, информации о пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T11:28
2023-10-28T11:28
происшествия
набережные челны
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Кровля и утеплитель верхних этажей горели в отеле Kamarooms в Набережных Челнах, эвакуированы 72 человека, информации о пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану в Telegram-канале. В субботу в ГУМЧС России по Татарстану сообщили, что отель Kamarooms загорелся в Набережных Челнах, идут эвакуация и тушение. По информации МЧС России, четырехэтажная гостиница горит на площади 4000 квадратных метров. Персонал и посетители эвакуированы. В 10.45 пожар локализован. "По прибытии первого пожарного подразделения происходило горение кровли и утеплителя фасада на третьем и четвертом этажах. Из здания эвакуированы 72 человека, не пострадали", - говорится в сообщении. От МЧС к тушению пожара привлечены 81 человек и 25 единиц техники. Четырехэтажный отель Kamarooms (четыре звезды) расположен в 30-м комплексе новой части города Набережные Челны, рассчитан на 108 номеров, в нем есть конференц-зал, спа-комплекс, ресторан.
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Пожар в отеле в Набережных Челнах
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происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Набережные Челны, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из горящего отеля в Набережных Челнах эвакуировали более 70 человек
КАЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Кровля и утеплитель верхних этажей горели в отеле Kamarooms в Набережных Челнах, эвакуированы 72 человека, информации о пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану в Telegram-канале.
2023-10-28T11:28
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Из горящего отеля в Набережных Челнах эвакуировали более 70 человек

МЧС: 72 человека эвакуированы из горящего отеля Kamarooms в Набережных Челнах

© МЧС РоссииЛиквидация пожара в отеле в Набережных Челнах. Кадр видео
Ликвидация пожара в отеле в Набережных Челнах. Кадр видео
© МЧС России
Ликвидация пожара в отеле в Набережных Челнах. Кадр видео
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Кровля и утеплитель верхних этажей горели в отеле Kamarooms в Набережных Челнах, эвакуированы 72 человека, информации о пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану в Telegram-канале.
В субботу в ГУМЧС России по Татарстану сообщили, что отель Kamarooms загорелся в Набережных Челнах, идут эвакуация и тушение. По информации МЧС России, четырехэтажная гостиница горит на площади 4000 квадратных метров. Персонал и посетители эвакуированы.
В 10.45 пожар локализован.
«
"По прибытии первого пожарного подразделения происходило горение кровли и утеплителя фасада на третьем и четвертом этажах. Из здания эвакуированы 72 человека, не пострадали", - говорится в сообщении.
От МЧС к тушению пожара привлечены 81 человек и 25 единиц техники.
Четырехэтажный отель Kamarooms (четыре звезды) расположен в 30-м комплексе новой части города Набережные Челны, рассчитан на 108 номеров, в нем есть конференц-зал, спа-комплекс, ресторан.
 
ПроисшествияНабережные ЧелныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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