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Из горящего отеля в Набережных Челнах эвакуировали более 70 человек

Из горящего отеля в Набережных Челнах эвакуировали более 70 человек - РИА Новости, 28.10.2023

Из горящего отеля в Набережных Челнах эвакуировали более 70 человек

Кровля и утеплитель верхних этажей горели в отеле Kamarooms в Набережных Челнах, эвакуированы 72 человека, информации о пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T11:28

2023-10-28T11:28

2023-10-28T11:28

происшествия

набережные челны

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Кровля и утеплитель верхних этажей горели в отеле Kamarooms в Набережных Челнах, эвакуированы 72 человека, информации о пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану в Telegram-канале. В субботу в ГУМЧС России по Татарстану сообщили, что отель Kamarooms загорелся в Набережных Челнах, идут эвакуация и тушение. По информации МЧС России, четырехэтажная гостиница горит на площади 4000 квадратных метров. Персонал и посетители эвакуированы. В 10.45 пожар локализован. "По прибытии первого пожарного подразделения происходило горение кровли и утеплителя фасада на третьем и четвертом этажах. Из здания эвакуированы 72 человека, не пострадали", - говорится в сообщении. От МЧС к тушению пожара привлечены 81 человек и 25 единиц техники. Четырехэтажный отель Kamarooms (четыре звезды) расположен в 30-м комплексе новой части города Набережные Челны, рассчитан на 108 номеров, в нем есть конференц-зал, спа-комплекс, ресторан.

набережные челны

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в отеле в Набережных Челнах Пожар в отеле в Набережных Челнах 2023-10-28T11:28 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео