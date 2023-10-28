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Из горящего отеля в Набережных Челнах эвакуировали более 70 человек
Из горящего отеля в Набережных Челнах эвакуировали более 70 человек - РИА Новости, 28.10.2023
Из горящего отеля в Набережных Челнах эвакуировали более 70 человек
Кровля и утеплитель верхних этажей горели в отеле Kamarooms в Набережных Челнах, эвакуированы 72 человека, информации о пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T11:28
2023-10-28T11:28
2023-10-28T11:28
происшествия
набережные челны
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Кровля и утеплитель верхних этажей горели в отеле Kamarooms в Набережных Челнах, эвакуированы 72 человека, информации о пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану в Telegram-канале. В субботу в ГУМЧС России по Татарстану сообщили, что отель Kamarooms загорелся в Набережных Челнах, идут эвакуация и тушение. По информации МЧС России, четырехэтажная гостиница горит на площади 4000 квадратных метров. Персонал и посетители эвакуированы. В 10.45 пожар локализован. "По прибытии первого пожарного подразделения происходило горение кровли и утеплителя фасада на третьем и четвертом этажах. Из здания эвакуированы 72 человека, не пострадали", - говорится в сообщении. От МЧС к тушению пожара привлечены 81 человек и 25 единиц техники. Четырехэтажный отель Kamarooms (четыре звезды) расположен в 30-м комплексе новой части города Набережные Челны, рассчитан на 108 номеров, в нем есть конференц-зал, спа-комплекс, ресторан.
набережные челны
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905797196_318:0:2222:1428_1920x0_80_0_0_de0e93ab28b17d172337241f4340cfec.jpg
Пожар в отеле в Набережных Челнах
Пожар в отеле в Набережных Челнах
2023-10-28T11:28
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Набережные Челны, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из горящего отеля в Набережных Челнах эвакуировали более 70 человек
МЧС: 72 человека эвакуированы из горящего отеля Kamarooms в Набережных Челнах
КАЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости.
Кровля и утеплитель верхних этажей горели в отеле Kamarooms в Набережных Челнах, эвакуированы 72 человека, информации о пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану в Telegram-канале
.
В субботу в ГУМЧС России по Татарстану сообщили, что отель Kamarooms загорелся в Набережных Челнах, идут эвакуация и тушение. По информации МЧС России, четырехэтажная гостиница горит на площади 4000 квадратных метров. Персонал и посетители эвакуированы.
В 10.45 пожар локализован.
«
"По прибытии первого пожарного подразделения происходило горение кровли и утеплителя фасада на третьем и четвертом этажах. Из здания эвакуированы 72 человека, не пострадали", - говорится в сообщении.
От МЧС к тушению пожара привлечены 81 человек и 25 единиц техники.
Четырехэтажный отель Kamarooms (четыре звезды) расположен в 30-м комплексе новой части города Набережные Челны, рассчитан на 108 номеров, в нем есть конференц-зал, спа-комплекс, ресторан.