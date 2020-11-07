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СК раскрыл детали дела о пожаре в Самаре
СК раскрыл детали дела о пожаре в Самаре
Граждане Узбекистана и Таджикистана жили по временной регистрации в здании в Самаре, где в результате пожара четыре человека погибли и пятеро пострадали,... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T22:20
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россия
самара
узбекистан
таджикистан
происшествия
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САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Граждане Узбекистана и Таджикистана жили по временной регистрации в здании в Самаре, где в результате пожара четыре человека погибли и пятеро пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по региону.Пожар в Железнодорожном районе Самары произошел в субботу утром, загорелось трехэтажное кирпичное здание с мансардой на площади 150 квадратных метров. В 9.41 (8.41 мск) возгорание было локализовано на площади 500 квадратных метров, в 12.51 (11.51 мск) пожар полностью ликвидировали. По данным ГУМЧС, в результате пожара четыре человека погибли, еще пятеро пострадали. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной электропроводки. Следователи возбудили уголовное дело в отношении собственника помещения, он задержан.Следователи также проверяют данные о том, что в здании был нелегальный хостел. Официально помещение не было зарегистрировано как средство размещения, уточнили в СУСК.
россия
самара
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таджикистан
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Тушение пожара в Самаре. Кадры МЧС России
07 ноября в МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в здании. Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение на третьем этаже трехэтажного кирпичного здания с мансардой на площади 150 кв.м., существует угроза распространения на соседнее здание. пострадали 3 человека (личные данные уточняются). На месте пожара в Самаре нашли тела четырех погибших Для тушения пожара привлечены 137 человек, 51 ед. техники, в том числе от МЧС России 64 человек, 17 ед. техники.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, самара, узбекистан, таджикистан, происшествия

СК раскрыл детали дела о пожаре в Самаре

22:20 07.11.2020
 
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской областиСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Самаре. 7 ноября 2020
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Самаре. 7 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Граждане Узбекистана и Таджикистана жили по временной регистрации в здании в Самаре, где в результате пожара четыре человека погибли и пятеро пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по региону.
Пожар в Железнодорожном районе Самары произошел в субботу утром, загорелось трехэтажное кирпичное здание с мансардой на площади 150 квадратных метров. В 9.41 (8.41 мск) возгорание было локализовано на площади 500 квадратных метров, в 12.51 (11.51 мск) пожар полностью ликвидировали. По данным ГУМЧС, в результате пожара четыре человека погибли, еще пятеро пострадали. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной электропроводки. Следователи возбудили уголовное дело в отношении собственника помещения, он задержан.

"В здании проживали граждане Узбекистана и Таджикистана. Некоторые из пострадавших имели временную регистрацию по данному адресу", - сказала представитель пресс-службы.

Следователи также проверяют данные о том, что в здании был нелегальный хостел. Официально помещение не было зарегистрировано как средство размещения, уточнили в СУСК.
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской областиСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Самаре. 7 ноября 2020
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Самаре. 7 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Самаре. 7 ноября 2020
 
РоссияСамараУзбекистанТаджикистанПроисшествия
 
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