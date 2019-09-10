В Сочи начали проверку после смерти девушки при пожаре в незаконном отеле

СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства пожара в трехэтажном частном доме с незаконной сдачей в арену комнат, где погибла девушка, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Возгорание в одной из комнат на мансардном этаже в жилом доме произошло во вторник утром. Проживающая в соседней комнате 36-летняя женщина, увидев огонь, вызвала пожарных. После локализации пожара на месте возгорания было обнаружено тело 29-летней девушки, которая, по предварительным данным, арендовала данное жильё. При этом 36-летняя женщина госпитализирована в больницу.
"Организована доследственная проверка по сообщению о пожаре в частном доме на улице Ленина, в ходе тушения которого обнаружено тело девушки... В настоящее время проводится осмотр места происшествия... Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Ранее ГУМЧС по региону сообщало, что из горящего дома были эвакуированы 20 человек. Администрация города поясняет, что создана оперативная комиссия по оказанию помощи пострадавшим при пожаре.
"По данным администрации Сочи, трехэтажный частный дом, в котором случился пожар, в качестве средства размещения зарегистрирован не был. То есть фактически незаконно оказывал услуги по сдаче в найм помещений", - подчеркивает мэрия.