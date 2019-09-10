В Сочи начали проверку после смерти девушки при пожаре в незаконном отеле

СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства пожара в трехэтажном частном доме с незаконной сдачей в арену комнат, где погибла девушка, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Возгорание в одной из комнат на мансардном этаже в жилом доме произошло во вторник утром. Проживающая в соседней комнате 36-летняя женщина, увидев огонь, вызвала пожарных. После локализации пожара на месте возгорания было обнаружено тело 29-летней девушки, которая, по предварительным данным, арендовала данное жильё. При этом 36-летняя женщина госпитализирована в больницу.

"Организована доследственная проверка по сообщению о пожаре в частном доме на улице Ленина, в ходе тушения которого обнаружено тело девушки... В настоящее время проводится осмотр места происшествия... Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Ранее ГУМЧС по региону сообщало, что из горящего дома были эвакуированы 20 человек. Администрация города поясняет, что создана оперативная комиссия по оказанию помощи пострадавшим при пожаре.