https://ria.ru/20210504/pozhar-1731143645.html

В СК назвали приоритетную версию пожара в московской гостинице

В СК назвали приоритетную версию пожара в московской гостинице

Приоритетная версия причин пожара в гостинице в Москве, где погибли два человека, - короткое замыкание, здание эксплуатировали ненадлежащим образом, сообщила... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T21:43

2021-05-04T21:43

2021-05-04T21:49

пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Приоритетная версия причин пожара в гостинице в Москве, где погибли два человека, - короткое замыкание, здание эксплуатировали ненадлежащим образом, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова."По результатам проведенных следственных действий приоритетной является версия о коротком замыкании вследствие ненадлежащей эксплуатации здания", - сказала Иванова.Пожар произошел в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" в ночь на 4 мая. В 04.18 пожар локализовали, а в 04.30 ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Изначально ГУМЧС сообщало, что погибли три человека, но позже уточняло, что погибших нет. Как сообщили РИА Новости в департаменте образования, пострадавшие при пожаре в отеле в Москве приехали на слет кадет из разных регионов РФ.Позже СК сообщил, что при пожаре скончались два человека, девять госпитализированы. Среди госпитализированных - четверо детей, сейчас их жизни ничто не угрожает.

https://ria.ru/20210504/pozhar-1731081691.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места пожара в гостинице на юго-востоке Москвы Возгорание в гостинице "Вечный зов" на юго-востоке столицы, около станции метро "Кожуховская", локализовали в 04:18, а в 04:30 его ликвидировали на площади ста квадратных метров. 2021-05-04T21:43 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия