https://ria.ru/20231028/pozhar-1905794548.html

Площадь пожара в Набережных Челнах достигла четырех тысяч "квадратов"

Площадь пожара в Набережных Челнах достигла четырех тысяч "квадратов" - РИА Новости, 28.10.2023

Площадь пожара в Набережных Челнах достигла четырех тысяч "квадратов"

Площадь пожара в гостинице в Набережных Челнах достигла 4 тысяч квадратных метров, персонал и посетители эвакуированы, сообщили в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T10:48

2023-10-28T10:48

2023-10-28T11:11

происшествия

набережные челны

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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общество

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Площадь пожара в гостинице в Набережных Челнах достигла 4 тысяч квадратных метров, персонал и посетители эвакуированы, сообщили в Telegram-канале МЧС России. В субботу в ГУМЧС России по Татарстану сообщили, что отель Kamarooms загорелся в Набережных Челнах, идут эвакуация и тушение."В Набережных Челнах огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар... Горит четырехэтажная гостиница на площади 4000 квадратных метров. Персонал и посетители эвакуированы", - говорится в сообщении.Уточняется, что всего на месте работают 77 специалистов и 25 единиц техники.

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набережные челны

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2023

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происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, общество