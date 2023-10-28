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Площадь пожара в Набережных Челнах достигла четырех тысяч "квадратов"
Площадь пожара в Набережных Челнах достигла четырех тысяч "квадратов" - РИА Новости, 28.10.2023
Площадь пожара в Набережных Челнах достигла четырех тысяч "квадратов"
Площадь пожара в гостинице в Набережных Челнах достигла 4 тысяч квадратных метров, персонал и посетители эвакуированы, сообщили в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T10:48
2023-10-28T10:48
2023-10-28T11:11
происшествия
набережные челны
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Площадь пожара в гостинице в Набережных Челнах достигла 4 тысяч квадратных метров, персонал и посетители эвакуированы, сообщили в Telegram-канале МЧС России. В субботу в ГУМЧС России по Татарстану сообщили, что отель Kamarooms загорелся в Набережных Челнах, идут эвакуация и тушение."В Набережных Челнах огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар... Горит четырехэтажная гостиница на площади 4000 квадратных метров. Персонал и посетители эвакуированы", - говорится в сообщении.Уточняется, что всего на месте работают 77 специалистов и 25 единиц техники.
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происшествия, набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, общество
Происшествия, Набережные Челны, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Общество
Площадь пожара в Набережных Челнах достигла четырех тысяч "квадратов"
Площадь пожара в гостинице в Набережных Челнах достигла четырех тысяч кв метров