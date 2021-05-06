https://ria.ru/20210506/nagrada-1731259894.html

Кадетов из Приангарья наградят за спасение людей при пожаре в гостинице

Кадетов из Приангарья наградят за спасение людей при пожаре в гостинице

Двух кадетов пожарно-спасательного класса из города Братска наградят за спасение людей на пожаре в гостинице "Вечный зов" города Москвы, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T08:07

2021-05-06T08:07

2021-05-06T08:07

пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве

москва

братск

иркутская область

происшествия

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ИРКУТСК, 6 мая – РИА Новости. Двух кадетов пожарно-спасательного класса из города Братска наградят за спасение людей на пожаре в гостинице "Вечный зов" города Москвы, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.Ранее сообщалось, что 4 мая в московской гостинице "Вечный зов" случился пожар. В здании находилось более 300 человек, в том числе 114 детей, большинство из которых прибыли на Всероссийский кадетский сбор. Из города Братска на мероприятие прибыли 21 кадет пожарно-спасательного класса.По словам классного руководителя Натальи Смольяниновой, которая сопровождала школьников, в 03.43 ее разбудил телефонный звонок. Ученик Антон Дорошков сообщил, что гостиница горит, помещения в дыму, надо всех будить и эвакуировать. Антон со своим товарищем Ильей Напаснюком спасли свою команду – 14 человек, получив легкое отравление угарным газом. Остальных детей выводили педагоги. После прибытия пожарных Антон и Илья помогали спасателям при эвакуации."За самоотверженность, проявленную детьми на пожаре, и за спасение жизни других детей Антон Дорошков и Илья Напаснюк будут представлены к ведомственной награде", - говорится в сообщении.Общая площадь пожара в гостинице "Вечный зов" составила 100 квадратных метров. Погибли двое взрослых, более 15 человек пострадали.

https://ria.ru/20210504/pozhar-1731082346.html

москва

братск

иркутская область

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пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве, москва, братск, иркутская область, происшествия