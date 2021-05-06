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Кадетов из Приангарья наградят за спасение людей при пожаре в гостинице
Кадетов из Приангарья наградят за спасение людей при пожаре в гостинице
Двух кадетов пожарно-спасательного класса из города Братска наградят за спасение людей на пожаре в гостинице "Вечный зов" города Москвы, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T08:07
2021-05-06T08:07
пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве
москва
братск
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 6 мая – РИА Новости. Двух кадетов пожарно-спасательного класса из города Братска наградят за спасение людей на пожаре в гостинице "Вечный зов" города Москвы, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.Ранее сообщалось, что 4 мая в московской гостинице "Вечный зов" случился пожар. В здании находилось более 300 человек, в том числе 114 детей, большинство из которых прибыли на Всероссийский кадетский сбор. Из города Братска на мероприятие прибыли 21 кадет пожарно-спасательного класса.По словам классного руководителя Натальи Смольяниновой, которая сопровождала школьников, в 03.43 ее разбудил телефонный звонок. Ученик Антон Дорошков сообщил, что гостиница горит, помещения в дыму, надо всех будить и эвакуировать. Антон со своим товарищем Ильей Напаснюком спасли свою команду – 14 человек, получив легкое отравление угарным газом. Остальных детей выводили педагоги. После прибытия пожарных Антон и Илья помогали спасателям при эвакуации."За самоотверженность, проявленную детьми на пожаре, и за спасение жизни других детей Антон Дорошков и Илья Напаснюк будут представлены к ведомственной награде", - говорится в сообщении.Общая площадь пожара в гостинице "Вечный зов" составила 100 квадратных метров. Погибли двое взрослых, более 15 человек пострадали.
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пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве, москва, братск, иркутская область, происшествия

Кадетов из Приангарья наградят за спасение людей при пожаре в гостинице

08:07 06.05.2021
 
© Фото : департамент ГОЧСиПБПожар в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" в Москве
Пожар в гостинице Вечный зов-Кожуховская в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Фото : департамент ГОЧСиПБ
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ИРКУТСК, 6 мая – РИА Новости. Двух кадетов пожарно-спасательного класса из города Братска наградят за спасение людей на пожаре в гостинице "Вечный зов" города Москвы, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
Ранее сообщалось, что 4 мая в московской гостинице "Вечный зов" случился пожар. В здании находилось более 300 человек, в том числе 114 детей, большинство из которых прибыли на Всероссийский кадетский сбор. Из города Братска на мероприятие прибыли 21 кадет пожарно-спасательного класса.
По словам классного руководителя Натальи Смольяниновой, которая сопровождала школьников, в 03.43 ее разбудил телефонный звонок. Ученик Антон Дорошков сообщил, что гостиница горит, помещения в дыму, надо всех будить и эвакуировать. Антон со своим товарищем Ильей Напаснюком спасли свою команду – 14 человек, получив легкое отравление угарным газом. Остальных детей выводили педагоги. После прибытия пожарных Антон и Илья помогали спасателям при эвакуации.
"За самоотверженность, проявленную детьми на пожаре, и за спасение жизни других детей Антон Дорошков и Илья Напаснюк будут представлены к ведомственной награде", - говорится в сообщении.
Общая площадь пожара в гостинице "Вечный зов" составила 100 квадратных метров. Погибли двое взрослых, более 15 человек пострадали.
Пожар в гостинице Вечный зов-Кожуховская в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 12:16
Опубликованы кадры пожара в гостинице на юго-востоке Москвы
 
Пожар в отеле "Вечный зов — Кожуховская" в МосквеМоскваБратскИркутская областьПроисшествия
 
 
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