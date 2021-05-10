https://ria.ru/20210510/pozhar-1731630656.html

После пожара в гостинице на Сахалине нашли тело погибшего

После пожара в гостинице на Сахалине нашли тело погибшего

Тело погибшего нашли после пожара в доме в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Сахалинской области. Администрация города уточняет, что в доме... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T09:01

2021-05-10T09:01

2021-05-10T16:02

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

южно-сахалинск

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 мая - РИА Новости. Тело погибшего нашли после пожара в доме в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Сахалинской области. Администрация города уточняет, что в доме находилась гостиница.Как сообщалось ранее, в ночь на понедельник в Южно-Сахалинске загорелся двухэтажный жилой дом на площади 350 квадратных метров. Возгорание локализовали в 03.17 по местному времени (19.17 мск воскресенья), причины выясняются. Пожар тушат 23 сотрудника и шесть единиц техники МЧС.В администрации Южно-Сахалинска уточнили, что дом был трёхэтажным и использовался в качестве гостиницы."Трёхэтажный семиквартирный дом находится в собственности, жилые помещения использовались в качестве гостиницы", - говорится в сообщении управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городской администрации.Позже появилось сообщение о ликвидации пожара. "В 16.07 (08.07 мск) возгорание жилого дома полностью ликвидировано на площади 350 квадратных метров", - информирует ГУ МЧС по Сахалинской области."Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУСК РФ по факту обнаружения при тушении возгорания в жилом доме по улице Яблочная тела неустановленного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении следствия. Максимальная санкция – лишение свободы на два года.При осмотре места происшествия установить причину смерти мужчины не удалось, тело направлено на судебно-медицинское исследование, уточнили в СУСК."В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за состояние противопожарной безопасности в жилом помещении, а также приняты меры профилактического характера", - отметили в СУСК.Ранее рокуратура начала проверку, чтобы выяснить законность использования помещения для временного проживания граждан.

https://ria.ru/20210415/deti-1728338957.html

южно-сахалинск

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия