https://ria.ru/20210510/pozhar-1731630656.html
После пожара в гостинице на Сахалине нашли тело погибшего
После пожара в гостинице на Сахалине нашли тело погибшего
Тело погибшего нашли после пожара в доме в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Сахалинской области. Администрация города уточняет, что в доме... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T09:01
2021-05-10T09:01
2021-05-10T16:02
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 мая - РИА Новости. Тело погибшего нашли после пожара в доме в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Сахалинской области. Администрация города уточняет, что в доме находилась гостиница.Как сообщалось ранее, в ночь на понедельник в Южно-Сахалинске загорелся двухэтажный жилой дом на площади 350 квадратных метров. Возгорание локализовали в 03.17 по местному времени (19.17 мск воскресенья), причины выясняются. Пожар тушат 23 сотрудника и шесть единиц техники МЧС.В администрации Южно-Сахалинска уточнили, что дом был трёхэтажным и использовался в качестве гостиницы."Трёхэтажный семиквартирный дом находится в собственности, жилые помещения использовались в качестве гостиницы", - говорится в сообщении управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городской администрации.Позже появилось сообщение о ликвидации пожара. "В 16.07 (08.07 мск) возгорание жилого дома полностью ликвидировано на площади 350 квадратных метров", - информирует ГУ МЧС по Сахалинской области."Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУСК РФ по факту обнаружения при тушении возгорания в жилом доме по улице Яблочная тела неустановленного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении следствия. Максимальная санкция – лишение свободы на два года.При осмотре места происшествия установить причину смерти мужчины не удалось, тело направлено на судебно-медицинское исследование, уточнили в СУСК."В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за состояние противопожарной безопасности в жилом помещении, а также приняты меры профилактического характера", - отметили в СУСК.Ранее рокуратура начала проверку, чтобы выяснить законность использования помещения для временного проживания граждан.
https://ria.ru/20210415/deti-1728338957.html
южно-сахалинск
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 мая - РИА Новости.
Тело погибшего нашли после пожара в доме в Южно-Сахалинске
, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС
по Сахалинской области
. Администрация города уточняет, что в доме находилась гостиница.
Как сообщалось ранее, в ночь на понедельник в Южно-Сахалинске загорелся двухэтажный жилой дом
на площади 350 квадратных метров. Возгорание локализовали в 03.17 по местному времени (19.17 мск воскресенья), причины выясняются. Пожар тушат 23 сотрудника и шесть единиц техники МЧС.
"При разборе дома после пожара обнаружено тело человека. Опознать его пока не представляется возможным", - сказал агентству представитель ГУ МЧС.
В администрации Южно-Сахалинска уточнили, что дом был трёхэтажным и использовался в качестве гостиницы.
"Трёхэтажный семиквартирный дом находится в собственности, жилые помещения использовались в качестве гостиницы", - говорится в сообщении управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городской администрации.
Позже появилось сообщение о ликвидации пожара.
"В 16.07 (08.07 мск) возгорание жилого дома полностью ликвидировано на площади 350 квадратных метров", - информирует ГУ МЧС по Сахалинской области.
"Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУСК РФ по факту обнаружения при тушении возгорания в жилом доме по улице Яблочная тела неустановленного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении следствия. Максимальная санкция – лишение свободы на два года.
При осмотре места происшествия установить причину смерти мужчины не удалось, тело направлено на судебно-медицинское исследование, уточнили в СУСК.
"В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за состояние противопожарной безопасности в жилом помещении, а также приняты меры профилактического характера", - отметили в СУСК.
Ранее рокуратура начала проверку, чтобы выяснить законность использования помещения для временного проживания граждан.