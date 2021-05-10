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После пожара в гостинице на Сахалине нашли тело погибшего
После пожара в гостинице на Сахалине нашли тело погибшего
Тело погибшего нашли после пожара в доме в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Сахалинской области. Администрация города уточняет, что в доме... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T09:01
2021-05-10T16:02
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 мая - РИА Новости. Тело погибшего нашли после пожара в доме в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Сахалинской области. Администрация города уточняет, что в доме находилась гостиница.Как сообщалось ранее, в ночь на понедельник в Южно-Сахалинске загорелся двухэтажный жилой дом на площади 350 квадратных метров. Возгорание локализовали в 03.17 по местному времени (19.17 мск воскресенья), причины выясняются. Пожар тушат 23 сотрудника и шесть единиц техники МЧС.В администрации Южно-Сахалинска уточнили, что дом был трёхэтажным и использовался в качестве гостиницы."Трёхэтажный семиквартирный дом находится в собственности, жилые помещения использовались в качестве гостиницы", - говорится в сообщении управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городской администрации.Позже появилось сообщение о ликвидации пожара. "В 16.07 (08.07 мск) возгорание жилого дома полностью ликвидировано на площади 350 квадратных метров", - информирует ГУ МЧС по Сахалинской области."Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУСК РФ по факту обнаружения при тушении возгорания в жилом доме по улице Яблочная тела неустановленного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении следствия. Максимальная санкция – лишение свободы на два года.При осмотре места происшествия установить причину смерти мужчины не удалось, тело направлено на судебно-медицинское исследование, уточнили в СУСК."В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за состояние противопожарной безопасности в жилом помещении, а также приняты меры профилактического характера", - отметили в СУСК.Ранее рокуратура начала проверку, чтобы выяснить законность использования помещения для временного проживания граждан.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия

После пожара в гостинице на Сахалине нашли тело погибшего

09:01 10.05.2021 (обновлено: 16:02 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 мая - РИА Новости. Тело погибшего нашли после пожара в доме в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Сахалинской области. Администрация города уточняет, что в доме находилась гостиница.
Как сообщалось ранее, в ночь на понедельник в Южно-Сахалинске загорелся двухэтажный жилой дом на площади 350 квадратных метров. Возгорание локализовали в 03.17 по местному времени (19.17 мск воскресенья), причины выясняются. Пожар тушат 23 сотрудника и шесть единиц техники МЧС.
"При разборе дома после пожара обнаружено тело человека. Опознать его пока не представляется возможным", - сказал агентству представитель ГУ МЧС.
В администрации Южно-Сахалинска уточнили, что дом был трёхэтажным и использовался в качестве гостиницы.
"Трёхэтажный семиквартирный дом находится в собственности, жилые помещения использовались в качестве гостиницы", - говорится в сообщении управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городской администрации.
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Позже появилось сообщение о ликвидации пожара.
"В 16.07 (08.07 мск) возгорание жилого дома полностью ликвидировано на площади 350 квадратных метров", - информирует ГУ МЧС по Сахалинской области.
"Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУСК РФ по факту обнаружения при тушении возгорания в жилом доме по улице Яблочная тела неустановленного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении следствия. Максимальная санкция – лишение свободы на два года.
При осмотре места происшествия установить причину смерти мужчины не удалось, тело направлено на судебно-медицинское исследование, уточнили в СУСК.
"В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за состояние противопожарной безопасности в жилом помещении, а также приняты меры профилактического характера", - отметили в СУСК.
Ранее рокуратура начала проверку, чтобы выяснить законность использования помещения для временного проживания граждан.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Южно-СахалинскСахалинская областьПроисшествия
 
 
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