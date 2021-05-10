https://ria.ru/20210510/pozhar-1731626640.html

В Южно-Сахалинске горит двухэтажный жилой дом

В Южно-Сахалинске горит двухэтажный жилой дом

Двухэтажный жилой дом загорелся на площади 350 квадратных метров в Южно-Сахалинске, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T07:04

2021-05-10T07:04

2021-05-10T07:04

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

южно-сахалинск

сахалинская область

происшествия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Двухэтажный жилой дом загорелся на площади 350 квадратных метров в Южно-Сахалинске, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области.Отмечается, что возгорание локализовали в 03.17 по местному времени, причины выясняются. Пожар тушат 23 сотрудника и шесть единиц техники МЧС России.О пострадавших не сообщается.

https://ria.ru/20210509/berlin-1731574576.html

россия

южно-сахалинск

сахалинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия