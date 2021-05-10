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В Южно-Сахалинске горит двухэтажный жилой дом
В Южно-Сахалинске горит двухэтажный жилой дом
Двухэтажный жилой дом загорелся на площади 350 квадратных метров в Южно-Сахалинске, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T07:04
2021-05-10T07:04
2021-05-10T07:04
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Двухэтажный жилой дом загорелся на площади 350 квадратных метров в Южно-Сахалинске, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Сахалинской области.Отмечается, что возгорание локализовали в 03.17 по местному времени, причины выясняются. Пожар тушат 23 сотрудника и шесть единиц техники МЧС России.О пострадавших не сообщается.
https://ria.ru/20210509/berlin-1731574576.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия