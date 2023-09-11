https://ria.ru/20230911/kotyukov-1895104426.html

Биография Михаила Котюкова

Биография Михаила Котюкова - РИА Новости, 11.09.2023

Биография Михаила Котюкова

Михаил Михайлович Котюков родился 21 декабря 1976 года в городе Красноярске. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T01:17

2023-09-11T01:17

2023-09-11T01:17

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политика

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Михаил Михайлович Котюков родился 21 декабря 1976 года в городе Красноярске.В 1999 году окончил Красноярский государственный университет (в 2006 году вошел в состав Сибирского федерального университета). В 1997-2000 годах работал главным экономистом кредитного отдела, начальником контрольно-ревизионного отдела главного финансового управления администрации Красноярского края.В 2001-2002 годах был начальником финансового отдела ОАО "Красноярскагропромдорстрой".В 2002-2003 годах – главный специалист отдела финансово-кредитных ресурсов и бюджетной политики, начальник отдела инвестиционных ресурсов и экологии главного управления экономики и планирования администрации Красноярска.В 2003-2005 годах был заместителем начальника главного финансового управления администрации Красноярского края.В 2005-2007 годах – первый заместитель руководителя департамента финансов администрации Красноярского края.В 2007 году занимал пост проректора по экономике и финансам ФГОУ ВПО "Сибирский федеральный университет".С 2007 по 2010 год – заместитель губернатора Красноярского края – руководитель департамента финансов администрации Красноярского края, министр финансов Красноярского края, заместитель председателя правительства Красноярского края – министр финансов края.В 2010 году возглавил департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов РФ.С июня 2012 года занимал должность заместителя министра финансов РФ.24 октября 2013 года возглавил Федеральное агентство научных организаций. 18 мая 2018 года Михаил Котюков был назначен министром науки и высшего образования Российской Федерации. С 15 по 21 января 2020 года – исполняющий обязанности министра науки и высшего образования Российской Федерации. 3 марта 2020 года был назначен заместителем министра финансов Российской Федерации.20 апреля 2023 года на встрече с президентом России Михаил Котюков принял предложение возглавить Красноярский край. 11 сентября 2023 года Михаил Котюков победил на выборах главы Красноярского края с 70,22% голосов избирателей. Член Комиссии по государственным наградам при президенте РФ. Член Высшего совета партии "Единая Россия". Член совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение". Действительный государственный советник РФ 3 класса.Награжден орденом Дружбы (2014), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2012) и I степеней (2022).Имеет Благодарность президента РФ (2011). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, красноярский край, россия, красноярск, михаил котюков, сибирский федеральный университет, единая россия, политика, единый день голосования в россии — 2023