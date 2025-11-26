Рейтинг@Mail.ru
Свыше 700 домов в красноярском Минусинске перевели на экоотопление - РИА Новости, 26.11.2025
06:37 26.11.2025
https://ria.ru/20251126/doma-2057579485.html
Свыше 700 домов в красноярском Минусинске перевели на экоотопление
Свыше 700 домов в красноярском Минусинске перевели на экоотопление
Свыше 700 частных домовладений перевели на экологичное отопление в городе Минусинске на юге Красноярского края, сообщает министерство экологии региона. РИА Новости, 26.11.2025
минусинск
красноярский край
михаил котюков
минусинск
красноярский край
минусинск, красноярский край, михаил котюков
Минусинск, Красноярский край, Михаил Котюков
Свыше 700 домов в красноярском Минусинске перевели на экоотопление

Свыше 700 частных домов в красноярском Минусинске перевели на экоотопление

© РИА Новости / Илья Наймушин
Вид на Красноярск с Николаевской сопки
Вид на Красноярск с Николаевской сопки
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Вид на Красноярск с Николаевской сопки. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 ноя – РИА Новости. Свыше 700 частных домовладений перевели на экологичное отопление в городе Минусинске на юге Красноярского края, сообщает министерство экологии региона.
Согласно сообщению, в Минусинске подвели итоги реализации программы "Чистый воздух" нацпроекта "Экологическое благополучие".
"В 2025 году в южной столице края на современное экоотопление перевели 508 домовладений... По поручению губернатора края Михаила Котюкова объемы работ по переоборудованию домов частного сектора этого года увеличили с запланированных 200 до 500. Всего с 2024 года по программе "Чистый воздух" на экологичное оборудование в Минусинске перевели более 700 частных домов", - говорится в сообщении.
По словам главы краевого минэкологии Владимира Часовитина, для улучшения качества атмосферного воздуха в южной столице края работа по переводу частного сектора на экоотопление остается приоритетной.
"Выбросы частного сектора в Минусинске составляют порядка 85%. Поэтому ключевая задача – перевести как можно больше домовладений на более чистые варианты теплоснабжения... В следующем (2026 - ред.) году программа продолжится за счет федеральных и краевых средств. В планах – переоборудовать более 600 домов", - сказал он.
Согласно комплексному плану снижения выбросов в атмосферу, в Минусинске в ближайшие три года на современные твердотопливные котлы планируется перевести 1884 дома, с 2029 по 2036 год – ещё 3659. К 2027 году электрическим отоплением предполагается оснастить 203 дома. Это позволит на 70% сократить объем выбросов в атмосферу южной столицы края.
Отмечается, что подать заявку на участие в программе может любой желающий, без привязки к льготной категории. Обращения принимаются в Управлении городского хозяйства.
МинусинскКрасноярский крайМихаил Котюков
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала