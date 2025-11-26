Свыше 700 домов в красноярском Минусинске перевели на экоотопление

КРАСНОЯРСК, 26 ноя – РИА Новости. Свыше 700 частных домовладений перевели на экологичное отопление в городе Минусинске на юге Красноярского края, сообщает министерство экологии региона.

Согласно сообщению, в Минусинске подвели итоги реализации программы "Чистый воздух" нацпроекта "Экологическое благополучие".

"В 2025 году в южной столице края на современное экоотопление перевели 508 домовладений... По поручению губернатора края Михаила Котюкова объемы работ по переоборудованию домов частного сектора этого года увеличили с запланированных 200 до 500. Всего с 2024 года по программе "Чистый воздух" на экологичное оборудование в Минусинске перевели более 700 частных домов", - говорится в сообщении.

По словам главы краевого минэкологии Владимира Часовитина, для улучшения качества атмосферного воздуха в южной столице края работа по переводу частного сектора на экоотопление остается приоритетной.

"Выбросы частного сектора в Минусинске составляют порядка 85%. Поэтому ключевая задача – перевести как можно больше домовладений на более чистые варианты теплоснабжения... В следующем (2026 - ред.) году программа продолжится за счет федеральных и краевых средств. В планах – переоборудовать более 600 домов", - сказал он.

Согласно комплексному плану снижения выбросов в атмосферу, в Минусинске в ближайшие три года на современные твердотопливные котлы планируется перевести 1884 дома, с 2029 по 2036 год – ещё 3659. К 2027 году электрическим отоплением предполагается оснастить 203 дома. Это позволит на 70% сократить объем выбросов в атмосферу южной столицы края.