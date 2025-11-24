Эксперты из 32 регионов обсудили вопросы демографии на форуме в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 24 ноя – РИА Новости. Третий демографический форум, где одной из ключевых тем стало обсуждение работы регионов по народосбережению, прошел в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.

Сохранение населения России в условиях современных вызовов объединило работу четырёх тематических площадок. Эксперты обсудили внедрение общероссийского демографического стандарта, улучшение социального благополучия семей, сохранение репродуктивного здоровья молодёжи и корпоративную демографическую политику.

"Форум – авторитетная состоявшаяся площадка, где в прошлые годы формировались предложения для Стратегии развития семейной демографической политики до 2036 года. Сегодня она уже принята как документ, как нормативный акт. А мы теперь обсуждаем конкретные меры, которые работают на ее реализацию, и которые необходимо дополнительно принять", – цитирует Котякова пресс-служба.

Ключевым событием программы стало пленарное заседание, где обсудили работу регионов по народосбережению. Глава минтруда и социальной защиты РФ положительно оценил развитие корпоративных демографических программ, а губернатор Котюков выделил работу по сохранению репродуктивного здоровья.

"Мы не боимся принимать решения, чтобы система государственных органов выстраивалась вокруг интересов семей. И у нас есть определённые успехи, которыми мы сегодня делились с коллегами и предлагаем масштабировать их на всю страну... Экспертные секции сегодня отработали, багаж предложений нам еще предстоит изучить. Самые интересные идеи мы интегрируем в общий федеральный план реализации стратегии развития демографической политики в стране" , – сказал губернатор Красноярского края.