Эксперты из 32 регионов обсудили вопросы демографии на форуме в Красноярске - РИА Новости, 24.11.2025
07:15 24.11.2025
Эксперты из 32 регионов обсудили вопросы демографии на форуме в Красноярске
Эксперты из 32 регионов обсудили вопросы демографии на форуме в Красноярске
россия
красноярский край
красноярск
михаил котюков
антон котяков
анна кузнецова
госдума рф
россия
красноярский край
красноярск
Новости
россия, красноярский край, красноярск, михаил котюков, антон котяков, анна кузнецова, госдума рф
Россия, Красноярский край, Красноярск, Михаил Котюков, Антон Котяков, Анна Кузнецова, Госдума РФ
Эксперты из 32 регионов обсудили вопросы демографии на форуме в Красноярске

© РИА Новости / Илья Наймушин
Красноярск
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Красноярск. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 24 ноя – РИА Новости. Третий демографический форум, где одной из ключевых тем стало обсуждение работы регионов по народосбережению, прошел в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.
"Красноярск в третий раз стал федеральной площадкой для обсуждения демографии и поддержки семей с детьми. В форуме участвовали министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова, глава Красноярского края Михаил Котюков, а также эксперты по материнству и детству из 32 регионов России, руководители ведомств, общественники и многодетные родители", - говорится в сообщении.
Сохранение населения России в условиях современных вызовов объединило работу четырёх тематических площадок. Эксперты обсудили внедрение общероссийского демографического стандарта, улучшение социального благополучия семей, сохранение репродуктивного здоровья молодёжи и корпоративную демографическую политику.
"Форум – авторитетная состоявшаяся площадка, где в прошлые годы формировались предложения для Стратегии развития семейной демографической политики до 2036 года. Сегодня она уже принята как документ, как нормативный акт. А мы теперь обсуждаем конкретные меры, которые работают на ее реализацию, и которые необходимо дополнительно принять", – цитирует Котякова пресс-служба.
Ключевым событием программы стало пленарное заседание, где обсудили работу регионов по народосбережению. Глава минтруда и социальной защиты РФ положительно оценил развитие корпоративных демографических программ, а губернатор Котюков выделил работу по сохранению репродуктивного здоровья.
"Мы не боимся принимать решения, чтобы система государственных органов выстраивалась вокруг интересов семей. И у нас есть определённые успехи, которыми мы сегодня делились с коллегами и предлагаем масштабировать их на всю страну... Экспертные секции сегодня отработали, багаж предложений нам еще предстоит изучить. Самые интересные идеи мы интегрируем в общий федеральный план реализации стратегии развития демографической политики в стране" , – сказал губернатор Красноярского края.
Отдельной площадкой стала выставка, где представили краевой проект "Сибирское активное долголетие". Он реализуется в рамках нацпроекта "Семья" с января 2025 года и направлен на укрепление здоровья и повышение качества жизни жителей края всех возрастов.
Россия, Красноярский край, Красноярск, Михаил Котюков, Антон Котяков, Анна Кузнецова, Госдума РФ
 
 
