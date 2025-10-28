https://ria.ru/20251028/kultura-2051149212.html
Красноярский край получит 1,4 млрд руб на объекты культуры
КРАСНОЯРСК, 28 окт - РИА Новости. Красноярский край получит 1,4 миллиарда рублей на строительство и обновление театров, библиотек и школ искусств, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По ее данным, проекты развития культуры в крае стали главной темой обсуждения в ходе рабочей встречи губернатора Михаила Котюкова с министром культуры России Ольгой Любимовой.
"Красноярскому краю подтверждено федеральное финансирование в размере 1,4 млрд рублей. В ближайшие три года средства направят на реализацию масштабных проектов, включая строительство новых зданий для детских школ искусств в Ужуре и Нижнем Ингаше, капитальный ремонт школы искусств в ЗАТО Солнечный и реконструкцию Боготольского городского дома культуры", - говорится в сообщении.
Также отремонтируют здание бывшего кинотеатра "Спартак" в Железногорске, где будет размещен театр кукол "Золотой ключик". На базе библиотек и домов культуры в Красноярске, Северо-Енисейском, Шушенском и Манско-Уярском муниципальных округах будут созданы восемь детских культурно-просветительских центров.
Отмечается, что в ближайшие три года в крае откроют пять модельных библиотек. В муниципалитетах оснастят 12 музыкальных школ новыми инструментами и учебными материалами, а в музейном центре "Площадь Мира" в Красноярске проведут ремонт кровли и модернизацию.
В завершение встречи Котюков отметил, что за счет федерального гранта в этом году мероприятия фестиваля "Хворостовский" впервые провели не только в Красноярске, но и еще в шести городах края.