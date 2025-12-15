https://ria.ru/20251215/krasnojarsk-2062185757.html
Филиал центра "Россия" открылся в Красноярске
Филиал центра "Россия" открылся в Красноярске
В Красноярске заработал филиал Национального центра "Россия", сообщила пресс-служба губернатора Михаила Котюкова. РИА Новости, 15.12.2025
КРАСНОЯРСК, 15 дек — РИА Новости.
В Красноярске заработал филиал Национального центра "Россия", сообщила
пресс-служба губернатора Михаила Котюкова.
Комплекс создали по поручению президента Владимира Путина, он отражает многообразие жизни в Сибирском регионе.
Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко по видеосвязи поздравил красноярцев с этим событием. Торжественный старт дали гендиректор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова и губернатор Котюков.
"Уже сегодня в Национальном центре прошли первые экскурсии. Так, Михаил Котюков и Наталья Виртуозова ознакомились с локациями выставочной зоны, где представлен богатый природный, культурный, исторический, образовательный, спортивный и промышленный потенциал региона: информация о энергоресурсах и полезных ископаемых, флоре и фауне, предприятиях и организациях края", — говорится в сообщении.
В каждой локации представлены уникальные экспонаты, один из самых впечатляющих — 16-метровый макет Красноярского края. Кроме выставочной зоны, в галерее на берегу Енисея для гостей открыли зону культурно-деловых событий, где будут проводить мероприятия федерального и регионального масштабов.
Также в центре появились гастрономические ряды, где можно попробовать сибирские блюда, универмаг с продукцией российских и локальных брендов, кинотеатр и театральная сцена. С 18 декабря посетить центр можно будет самостоятельно или в составе организованных экскурсий, запись уже открылась на сайте.