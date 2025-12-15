Филиал центра "Россия" открылся в Красноярске

Первые экскурсии в филиале Национального центра "Россия" в Красноярске, 15 декабря 2025 года

Первые экскурсии в филиале Национального центра "Россия" в Красноярске, 15 декабря 2025 года

КРАСНОЯРСК, 15 дек — РИА Новости. В Красноярске заработал филиал Национального центра "Россия", В Красноярске заработал филиал Национального центра "Россия", сообщила пресс-служба губернатора Михаила Котюкова.

Комплекс создали по поручению президента Владимира Путина, он отражает многообразие жизни в Сибирском регионе.

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко по видеосвязи поздравил красноярцев с этим событием. Торжественный старт дали гендиректор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова и губернатор Котюков.

"Уже сегодня в Национальном центре прошли первые экскурсии. Так, Михаил Котюков и Наталья Виртуозова ознакомились с локациями выставочной зоны, где представлен богатый природный, культурный, исторический, образовательный, спортивный и промышленный потенциал региона: информация о энергоресурсах и полезных ископаемых, флоре и фауне, предприятиях и организациях края", — говорится в сообщении.

В каждой локации представлены уникальные экспонаты, один из самых впечатляющих — 16-метровый макет Красноярского края. Кроме выставочной зоны, в галерее на берегу Енисея для гостей открыли зону культурно-деловых событий, где будут проводить мероприятия федерального и регионального масштабов.