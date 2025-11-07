Рейтинг@Mail.ru
Стратегию создания кластера критических металлов обсудили в Красноярске - РИА Новости, 07.11.2025
10:20 07.11.2025
Стратегию создания кластера критических металлов обсудили в Красноярске
Стратегию создания кластера критических металлов обсудили в Красноярске
красноярский край
сергей шойгу
михаил котюков
красноярский край
красноярский край, сергей шойгу, михаил котюков
Стратегию создания кластера критических металлов обсудили в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 7 ноя - РИА Новости. Создание кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе объединит в себе десятки предприятий, научных институтов и вузов в Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии и Туве, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.
По ее данным, в четверг в Красноярск с рабочим визитом прибыл секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и провел совещание с научным сообществом по созданию кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе.
"Шойгу отметил, что кластер объединит десятки предприятий, научных институтов и вузов в Красноярском крае, Иркутской области, Республике Хакасия и Республике Тыва. Это позволит реализовать модель "наука рядом с производством": университеты, академические институты и технопарки будут работать в единой системе", - говорится в сообщении.
На встрече обсуждались стратегия развития кластера, переработка редкоземельных металлов, аддитивные технологии, системы накопления энергии, искусственный интеллект, транспортное и энергетическое обеспечение, недропользование и экологические аспекты проекта.
"Кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе создаст новую интеллектуальную среду, где идеи превращаются в технологии, а технологии – в продукты, востребованные в экономике страны и в оборонной сфере. Сегодня мы выстраиваем то, что можно назвать единой системой "наука – образование – промышленность". Это не лозунг, а практическая модель, где университет становится производственной лабораторией, а завод – площадкой для исследований", – сказал Шойгу.
"Создание нового кластера – это наш стратегический вклад в достижение технологического суверенитета страны. У Красноярского края есть для этого серьезный задел: научная база, компетенции в космической отрасли и атомной промышленности, а главное – тесная кооперация университетов, научных институтов и предприятий. Уверен, что решения по глубокой переработке рудного сырья, извлечению редких и редкоземельных металлов, созданию аддитивных технологий найдут здесь благодатную почву", - отметил в свою очередь губернатор края Михаил Котюков.
По итогам встречи подписана дорожная карта реализации сотрудничества с Сибирским отделением РАН. Документ зафиксировал основные направления и параметры взаимодействия для создания кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском регионе – мероприятия, сроки, ожидаемые результаты и ответственных исполнителей. Делегация во главе с Сергеем Шойгу также осмотрела площадки для формирования инновационного научно-технологического центра кластера на базе Сибирского отделения РАН.
Один из участников совещания генеральный директор компании "Красцветмет" Михаил Дягилев по итогам рассказал о планах работы предприятия по развитию новых технологий очистки и выделения из сырья редкоземельных металлов, а также о планах компании по включению в работу кластера.
"Сейчас готовых технологий, связанных с извлечением тяжелой группы редкоземельных металлов, в России нет. Задача состоит в том, чтобы разработать технологию с учетом особенностей источников сырья в России и обеспечить комплексное извлечение редких и редкоземельных металлов. "Красцветмет" обладает необходимыми компетенциями и инфраструктурой и готов стать участником в разработке таких технологических цепочек, выстроенных в соответствии с общей государственной политикой в этой сфере", - цитирует пресс-служба Дягилева.
В Красноярске прошел второй за год военно-патриотический форум
6 ноября, 07:59
Красноярский крайСергей ШойгуМихаил Котюков
 
 
