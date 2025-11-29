Красноярский край получит более 1,7 миллиарда рублей на развитие спорта

КРАСНОЯРСК, 29 ноя – РИА Новости. Красноярский край получит дополнительное федеральное финансирование в размере свыше 1,7 миллиарда рублей на развитие спортивной инфраструктуры, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Губернатор Михаил Котюков обсудил с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым развитие спорта в регионе. На эти цели дополнительно выделят более 1,7 млрд рублей. Принципиальная договорённость о федеральном финансировании была достигнута во время январского приезда министра в Красноярский край", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, выделенные средства, в частности, позволят провести капитальный ремонт спорткомплекса "Авангард" в Красноярске и построить на его базе региональный центр по развитию регби. О создании нового центра – "Академии регби" – Котюков упоминал в своём майском послании об основных направлениях экономической и социальной политики региона.

Также краевом центре построят многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс по адаптивным видам спорта. Это часть стратегии по физиче­ской реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ветеранов боевых действий. Проект нового спортивного объекта готов и проходит государственную экспертизу. Строительство должно начаться в Свердловском районе в 2026 году.

Помимо этого, федеральные средства пойдут на оснащение оборудованием спорткомплексов и площадок ГТО, создание новых локаций, поддержку профильных школ и реализацию программы "Земский тренер".

Отмечается, что Красноярский край активно готовится к проведению крупных соревнований всероссийского и международного уровня. В конце января 2026 года откроются 37-е международные соревнования по борьбе среди мужчин и женщин имени двукратного олимпийского чемпиона и заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина, а в феврале и марте на объектах наследия красноярской универсиады пройдут финалы XIII зимней Спартакиады учащихся России по фристайлу и сноуборду.