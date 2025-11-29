Рейтинг@Mail.ru
Красноярский край получит более 1,7 миллиарда рублей на развитие спорта - РИА Новости, 29.11.2025
13:21 29.11.2025
https://ria.ru/20251129/sport-2058599110.html
Красноярский край получит более 1,7 миллиарда рублей на развитие спорта
Красноярский край получит более 1,7 миллиарда рублей на развитие спорта - РИА Новости, 29.11.2025
Красноярский край получит более 1,7 миллиарда рублей на развитие спорта
Красноярский край получит дополнительное федеральное финансирование в размере свыше 1,7 миллиарда рублей на развитие спортивной инфраструктуры, сообщила... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T13:21:00+03:00
2025-11-29T13:21:00+03:00
красноярский край
россия
красноярск
михаил котюков
михаил дегтярев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150598/54/1505985479_0:0:3988:2243_1920x0_80_0_0_734eae0822c00d6932cdce701b9c0a37.jpg
https://ria.ru/20250530/akademija-2019906887.html
https://ria.ru/20250611/krasnoyarsk-2022242740.html
красноярский край
россия
красноярск
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
красноярский край, россия, красноярск, михаил котюков, михаил дегтярев
Красноярский край, Россия, Красноярск, Михаил Котюков, Михаил Дегтярев
Красноярский край получит более 1,7 миллиарда рублей на развитие спорта

Красноярский край получит более 1,7 млрд рублей на спортивную инфраструктуру

© Fotolia / Andrey ShevchenkoЗдание администрации Красноярского края
Здание администрации Красноярского края - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Fotolia / Andrey Shevchenko
Здание администрации Красноярского края. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 ноя – РИА Новости. Красноярский край получит дополнительное федеральное финансирование в размере свыше 1,7 миллиарда рублей на развитие спортивной инфраструктуры, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Губернатор Михаил Котюков обсудил с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым развитие спорта в регионе. На эти цели дополнительно выделят более 1,7 млрд рублей. Принципиальная договорённость о федеральном финансировании была достигнута во время январского приезда министра в Красноярский край", - говорится в сообщении.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В Красноярске появятся три академии по игровым видам спорта
30 мая, 09:37
По данным пресс-службы, выделенные средства, в частности, позволят провести капитальный ремонт спорткомплекса "Авангард" в Красноярске и построить на его базе региональный центр по развитию регби. О создании нового центра – "Академии регби" – Котюков упоминал в своём майском послании об основных направлениях экономической и социальной политики региона.
Также краевом центре построят многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс по адаптивным видам спорта. Это часть стратегии по физиче­ской реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ветеранов боевых действий. Проект нового спортивного объекта готов и проходит государственную экспертизу. Строительство должно начаться в Свердловском районе в 2026 году.
Помимо этого, федеральные средства пойдут на оснащение оборудованием спорткомплексов и площадок ГТО, создание новых локаций, поддержку профильных школ и реализацию программы "Земский тренер".
Отмечается, что Красноярский край активно готовится к проведению крупных соревнований всероссийского и международного уровня. В конце января 2026 года откроются 37-е международные соревнования по борьбе среди мужчин и женщин имени двукратного олимпийского чемпиона и заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина, а в феврале и марте на объектах наследия красноярской универсиады пройдут финалы XIII зимней Спартакиады учащихся России по фристайлу и сноуборду.
"Кроме того, принято принципиальное решение о том, что Красноярск будет официально выдвинут в качестве города-кандидата для проведения III Международных зимних игр "Дети Азии", которые запланированы на первый квартал 2027 года. Окончательное решение будет принято в ближайшее время", - сообщает пресс-служба.
Участники зимней спартакиады - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Зимняя Спартакиада народов Сибири пройдет в Красноярске в 2027 г
11 июня, 14:22
 
Красноярский крайРоссияКрасноярскМихаил КотюковМихаил Дегтярев
 
 
