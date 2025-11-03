В Красноярске стартовал второй этап Гран-при России по фигурному катанию

КРАСНОЯРСК, 3 ноя - РИА Новости. Второй этап серии Гран-при России по фигурному катанию стартовал в Красноярске на льду "Кристалл-арены", сообщает пресс-служба минспорта региона.
По ее данным, соревнования открыли губернатор края Михаил Котюков и генеральный секретарь федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
"Я рад приветствовать на берегах Енисея лучших фигуристов России... Для нас фигурное катание – не просто спорт: это грация, красота, зрелищность, а еще – это история громких побед на крупнейших российских и мировых аренах. Я не сомневаюсь, что сегодняшние соревнования будут полны ярких эмоций. Желаю всем спортсменам воплотить все задуманное на нашем льду, а зрителям – незабываемых впечатлений", - сказал Котюков.
В свою очередь Коган поблагодарил правительство края и губернатора за уделяемое внимание фигурному катанию и пожелал удачи спортсменам.
"Мы с удовольствием привозим сюда сильнейших фигуристов страны... Красноярские болельщики – особенные, теплота ваших сердец и поддержка каждого фигуриста – дорогого стоит, и поэтому все фигуристы с удовольствием приезжают в Красноярск", - сказал он.
На этапе в Красноярске ведущие российские фигуристы поборются за награды в четырёх дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Среди участников заявлены призеры чемпионата мира и действующие вице-чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, четырехкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, победители финала Гран-при России Василиса Кагановская и Максим Некрасов, участник Олимпийских игр Андрей Мозалев, победители этапов Гран-при России Николай Угожаев и Матвей Ветлугин, призер первенства России Алиса Двоеглазова.
В воскресенье фигуристы выступили с короткими программами, в понедельник их сменят произвольные. Завершится этап 3 ноября церемонией награждения.
"Выглядят отлично": Степанова и Букин готовятся к этапам Гран-при
13 октября, 17:56