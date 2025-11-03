В Красноярске стартовал второй этап Гран-при России по фигурному катанию

КРАСНОЯРСК, 3 ноя - РИА Новости. Второй этап серии Гран-при России по фигурному катанию стартовал в Красноярске на льду "Кристалл-арены", сообщает пресс-служба минспорта региона.

"Я рад приветствовать на берегах Енисея лучших фигуристов России... Для нас фигурное катание – не просто спорт: это грация, красота, зрелищность, а еще – это история громких побед на крупнейших российских и мировых аренах. Я не сомневаюсь, что сегодняшние соревнования будут полны ярких эмоций. Желаю всем спортсменам воплотить все задуманное на нашем льду, а зрителям – незабываемых впечатлений", - сказал Котюков.

В свою очередь Коган поблагодарил правительство края и губернатора за уделяемое внимание фигурному катанию и пожелал удачи спортсменам.

"Мы с удовольствием привозим сюда сильнейших фигуристов страны... Красноярские болельщики – особенные, теплота ваших сердец и поддержка каждого фигуриста – дорогого стоит, и поэтому все фигуристы с удовольствием приезжают в Красноярск", - сказал он.