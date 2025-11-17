Рейтинг@Mail.ru
Участникам СВО в Красноярском крае могут дать до 650 тыс руб для бизнеса - РИА Новости, 17.11.2025
10:12 17.11.2025 (обновлено: 10:51 17.11.2025)
Участникам СВО в Красноярском крае могут дать до 650 тыс руб для бизнеса
Участникам СВО в Красноярском крае могут дать до 650 тыс руб для бизнеса - РИА Новости, 17.11.2025
Участникам СВО в Красноярском крае могут дать до 650 тыс руб для бизнеса
Власти Красноярского края увеличили до 650 тысяч рублей размер единовременной финансовой помощи ветеранам специальной военной операции на открытие бизнеса,... РИА Новости, 17.11.2025
красноярский край
михаил котюков
общество
красноярский край
красноярский край, михаил котюков, общество
Красноярский край, Михаил Котюков, Общество

Участникам СВО в Красноярском крае могут дать до 650 тыс руб для бизнеса

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Красноярского краяКраевой портал поддержки участников СВО и членов их семей "Vаша Zанятость"
Краевой портал поддержки участников СВО и членов их семей Vаша Zанятость - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 17 ноя – РИА Новости. Власти Красноярского края увеличили до 650 тысяч рублей размер единовременной финансовой помощи ветеранам специальной военной операции на открытие бизнеса, сообщает пресс-служба агентства труда и занятости населения региона.
"В крае увеличен размер единовременной финансовой помощи ветеранам специальной военной операции на открытие бизнеса. Теперь государственная поддержка составляет от 470 до 650 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Дополнительную информацию о мере поддержки можно найти на интерактивном портале агентства труда и занятости населения края или на региональном портале поддержки участников СВО и членов их семей "Vаша Zанятость", созданном в рамках федерального проекта "Государство для людей". Инициативу поддержал губернатор края Михаил Котюков.
"В крае действует комплекс инструментов по интеграции участников СВО в экономические процессы. В центрах занятости граждане могут получить персональное сопровождение, чтобы в короткий срок найти место работы или организовать свое дело", – отметил глава агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.
Отмечается, что одной из мер поддержки ветеранов СВО является содействие началу предпринимательской деятельности. В центрах занятости их консультируют по развитию бизнеса, обучают основам предпринимательства, а также помогают в подготовке бизнес-плана. При успешной защите проекта на комиссии соискателям предоставляют финансовую помощь.
Всего в этом году благодаря государственной поддержке свое дело начали 247 жителей края, включая участников спецоперации.
 
Красноярский крайМихаил КотюковОбщество
 
 
