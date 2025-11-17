Участникам СВО в Красноярском крае могут дать до 650 тыс руб для бизнеса

КРАСНОЯРСК, 17 ноя – РИА Новости. Власти Красноярского края увеличили до 650 тысяч рублей размер единовременной финансовой помощи ветеранам специальной военной операции на открытие бизнеса, сообщает пресс-служба агентства труда и занятости населения региона.

"В крае увеличен размер единовременной финансовой помощи ветеранам специальной военной операции на открытие бизнеса. Теперь государственная поддержка составляет от 470 до 650 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Дополнительную информацию о мере поддержки можно найти на интерактивном портале агентства труда и занятости населения края или на региональном портале поддержки участников СВО и членов их семей "Vаша Zанятость", созданном в рамках федерального проекта "Государство для людей". Инициативу поддержал губернатор края Михаил Котюков

"В крае действует комплекс инструментов по интеграции участников СВО в экономические процессы. В центрах занятости граждане могут получить персональное сопровождение, чтобы в короткий срок найти место работы или организовать свое дело", – отметил глава агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.

Отмечается, что одной из мер поддержки ветеранов СВО является содействие началу предпринимательской деятельности. В центрах занятости их консультируют по развитию бизнеса, обучают основам предпринимательства, а также помогают в подготовке бизнес-плана. При успешной защите проекта на комиссии соискателям предоставляют финансовую помощь.