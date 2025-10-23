Красноярский край и Абхазия расширяют сотрудничество

КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и вице-премьер республики Абхазия Вараздат Миносян договорились о расширении сотрудничества в образовании, туризме и других областях, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.

По ее данным, об этом они договорились на всероссийском форуме гостеприимства, который проходит в Красноярске. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в образовании, туризме, культуре и спорте. Это первый официальный визит руководства республики в Красноярский край. Миносян отметил, что участие абхазской делегации в форуме позволит повысить уровень сервиса в республике.

"Президент России поставил перед нами задачу развивать туризм как одну из ключевых отраслей экономики региона в центре России. Мы активно над этим работаем: подготовили специальную региональную программу и привлекаем федеральные ресурсы, чтобы создать комфортные условия для путешественников. Уверен, что вы сможете увидеть наши природные красоты, ощутить на себе сибирское гостеприимство. Вместе мы определим совместные проекты, которые увеличат турпоток красноярцев на берега Чёрного моря, а жителей Абхазии – в самый центр России", - сказал Котюков.

"Для развития туризма нужно повышать сервис, создавать комфорт для гостей. Мы будем рады видеть больше жителей Красноярского края у себя в республике. Надеюсь, наша встреча поспособствует укреплению межгосударственных отношений", - сказал в свою очередь Миносян.