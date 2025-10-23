Рейтинг@Mail.ru
Красноярский край и Абхазия расширяют сотрудничество - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 23.10.2025 (обновлено: 17:37 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/sotrudnichestvo-2050146394.html
Красноярский край и Абхазия расширяют сотрудничество
Красноярский край и Абхазия расширяют сотрудничество - РИА Новости, 23.10.2025
Красноярский край и Абхазия расширяют сотрудничество
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и вице-премьер республики Абхазия Вараздат Миносян договорились о расширении сотрудничества в образовании, туризме... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T17:33:00+03:00
2025-10-23T17:37:00+03:00
красноярский край
абхазия
россия
михаил котюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792142129_0:251:3076:1981_1920x0_80_0_0_6a0a4e7024c8b71495540df2774a21bd.jpg
https://ria.ru/20251023/tishina-2050136558.html
https://ria.ru/20251023/top-2050141478.html
красноярский край
абхазия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792142129_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_c0176a65f05b90ea358c0013ce895104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, абхазия, россия, михаил котюков
Красноярский край, Абхазия, Россия, Михаил Котюков
Красноярский край и Абхазия расширяют сотрудничество

Котюков и Миносян договорились о расширении сотрудничества

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкСухум
Сухум - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Сухум. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и вице-премьер республики Абхазия Вараздат Миносян договорились о расширении сотрудничества в образовании, туризме и других областях, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.
По ее данным, об этом они договорились на всероссийском форуме гостеприимства, который проходит в Красноярске. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в образовании, туризме, культуре и спорте. Это первый официальный визит руководства республики в Красноярский край. Миносян отметил, что участие абхазской делегации в форуме позволит повысить уровень сервиса в республике.
Женщина закрывает уши подушками - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Кубанские парламентарии приняли "закон о тишине"
Вчера, 17:13
"Президент России поставил перед нами задачу развивать туризм как одну из ключевых отраслей экономики региона в центре России. Мы активно над этим работаем: подготовили специальную региональную программу и привлекаем федеральные ресурсы, чтобы создать комфортные условия для путешественников. Уверен, что вы сможете увидеть наши природные красоты, ощутить на себе сибирское гостеприимство. Вместе мы определим совместные проекты, которые увеличат турпоток красноярцев на берега Чёрного моря, а жителей Абхазии – в самый центр России", - сказал Котюков.
"Для развития туризма нужно повышать сервис, создавать комфорт для гостей. Мы будем рады видеть больше жителей Красноярского края у себя в республике. Надеюсь, наша встреча поспособствует укреплению межгосударственных отношений", - сказал в свою очередь Миносян.
Котюков пригласил гостей присоединиться к культурным, спортивным и молодёжным проектам на территории края.
Бассейн - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Кубанские санатории вошли в топ лучших здравниц России
Вчера, 17:24
 
Красноярский крайАбхазияРоссияМихаил Котюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала