Красноярский край и Узбекистан договорились о сотрудничестве

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и хоким Сурхандарьинской области в Узбекистане Улугбек Косимов во время подписания меморандума о сотрудничестве регионов двух стран

КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и хоким Сурхандарьинской области в Узбекистане Улугбек Косимов заключили меморандум о сотрудничестве регионов двух стран, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.

По данным пресс-службы, подписание состоялось в Москве на полях II Совета регионов России и Узбекистана. Церемония прошла в присутствии первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева.

"Документ, подписанный главами регионов, закрепляет намерение сторон развивать и укреплять давние партнёрские связи в промышленности, торговле, сельском хозяйстве, молодежной политике и других отраслях", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Узбекистан выступает одним из ключевых деловых партнеров Красноярского края. По итогам 2024 года торговый оборот с республикой составил свыше 120 миллионов долларов.

"Наш край входит в первую десятку субъектов России по экономическому потенциалу, промпроизводству и объёму инвестиций. Ежегодно регион добивается высоких результатов в лесном хозяйстве, агропромышленном комплексе и других отраслях. Мы заинтересованы в наращивании товарооборота и развитии промышленной кооперации. Также готовы продолжать сотрудничество в гуманитарной сфере, реализовывать совместные проекты в образовании, спорте, туризме", - рассказал Котюков.