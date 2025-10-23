https://ria.ru/20251023/memorandum-2050016410.html
Красноярский край и Узбекистан договорились о сотрудничестве
Красноярский край и Узбекистан договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 23.10.2025
Красноярский край и Узбекистан договорились о сотрудничестве
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и хоким Сурхандарьинской области в Узбекистане Улугбек Косимов заключили меморандум о сотрудничестве регионов двух... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T10:55:00+03:00
2025-10-23T10:55:00+03:00
2025-10-23T10:55:00+03:00
узбекистан
михаил котюков
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050015180_0:238:1280:958_1920x0_80_0_0_cbe85ce68944d8bf3a6c993a4917687a.jpg
https://ria.ru/20250917/ved-2042514350.html
узбекистан
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050015180_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a66ad928542849c0a8e165c75ae7e0e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, михаил котюков, красноярский край
Узбекистан, Михаил Котюков, Красноярский край
Красноярский край и Узбекистан договорились о сотрудничестве
Котюков и хоким Сурхандарьинской области заключили меморандум о сотрудничестве
КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и хоким Сурхандарьинской области в Узбекистане Улугбек Косимов заключили меморандум о сотрудничестве регионов двух стран, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.
По данным пресс-службы, подписание состоялось в Москве на полях II Совета регионов России и Узбекистана. Церемония прошла в присутствии первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева.
"Документ, подписанный главами регионов, закрепляет намерение сторон развивать и укреплять давние партнёрские связи в промышленности, торговле, сельском хозяйстве, молодежной политике и других отраслях", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, Узбекистан выступает одним из ключевых деловых партнеров Красноярского края. По итогам 2024 года торговый оборот с республикой составил свыше 120 миллионов долларов.
"Наш край входит в первую десятку субъектов России по экономическому потенциалу, промпроизводству и объёму инвестиций. Ежегодно регион добивается высоких результатов в лесном хозяйстве, агропромышленном комплексе и других отраслях. Мы заинтересованы в наращивании товарооборота и развитии промышленной кооперации. Также готовы продолжать сотрудничество в гуманитарной сфере, реализовывать совместные проекты в образовании, спорте, туризме", - рассказал Котюков.
Губернатор добавил, что ожидает представителей Узбекистана на Всемирном фестивале молодёжи, который пройдёт в Красноярске в 2026 году.