Красноярский край и Узбекистан договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 23.10.2025
10:55 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/memorandum-2050016410.html
Красноярский край и Узбекистан договорились о сотрудничестве
Красноярский край и Узбекистан договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 23.10.2025
Красноярский край и Узбекистан договорились о сотрудничестве
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и хоким Сурхандарьинской области в Узбекистане Улугбек Косимов заключили меморандум о сотрудничестве регионов двух... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T10:55:00+03:00
2025-10-23T10:55:00+03:00
узбекистан
михаил котюков
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050015180_0:238:1280:958_1920x0_80_0_0_cbe85ce68944d8bf3a6c993a4917687a.jpg
https://ria.ru/20250917/ved-2042514350.html
узбекистан
красноярский край
2025
узбекистан, михаил котюков, красноярский край
Узбекистан, Михаил Котюков, Красноярский край
Красноярский край и Узбекистан договорились о сотрудничестве

Котюков и хоким Сурхандарьинской области заключили меморандум о сотрудничестве

© Фото : Красноярский край официально/TelegramГубернатор Красноярского края Михаил Котюков и хоким Сурхандарьинской области в Узбекистане Улугбек Косимов во время подписания меморандума о сотрудничестве регионов двух стран
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и хоким Сурхандарьинской области в Узбекистане Улугбек Косимов во время подписания меморандума о сотрудничестве регионов двух стран - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : Красноярский край официально/Telegram
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и хоким Сурхандарьинской области в Узбекистане Улугбек Косимов во время подписания меморандума о сотрудничестве регионов двух стран
КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и хоким Сурхандарьинской области в Узбекистане Улугбек Косимов заключили меморандум о сотрудничестве регионов двух стран, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.
По данным пресс-службы, подписание состоялось в Москве на полях II Совета регионов России и Узбекистана. Церемония прошла в присутствии первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова и заместителя премьер-министра Узбекистана Жамшида Ходжаева.
"Документ, подписанный главами регионов, закрепляет намерение сторон развивать и укреплять давние партнёрские связи в промышленности, торговле, сельском хозяйстве, молодежной политике и других отраслях", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, Узбекистан выступает одним из ключевых деловых партнеров Красноярского края. По итогам 2024 года торговый оборот с республикой составил свыше 120 миллионов долларов.
"Наш край входит в первую десятку субъектов России по экономическому потенциалу, промпроизводству и объёму инвестиций. Ежегодно регион добивается высоких результатов в лесном хозяйстве, агропромышленном комплексе и других отраслях. Мы заинтересованы в наращивании товарооборота и развитии промышленной кооперации. Также готовы продолжать сотрудничество в гуманитарной сфере, реализовывать совместные проекты в образовании, спорте, туризме", - рассказал Котюков.
Губернатор добавил, что ожидает представителей Узбекистана на Всемирном фестивале молодёжи, который пройдёт в Красноярске в 2026 году.
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Предприниматели Красноярского края посетили Армению для расширения ВЭД
17 сентября, 16:04
 
УзбекистанМихаил КотюковКрасноярский край
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала