Утверждены комплексные планы развития красноярской Арктики до 2035 г

КРАСНОЯРСК, 28 окт - РИА Новости. Правительство России утвердило комплексные планы развития красноярской Арктики до 2035 года, куда вошли арктические территории Красноярского края, сообщает пресс-служба краевого агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов.

"В их числе – агломерация Норильск-Дудинка и поселок Диксон в Красноярском крае. Федеральное финансирование предусмотрено на модернизацию промышленности, обновление социальной и коммунальной инфраструктуры, благоустройство и повышение качества жизни населения Арктики. На развитие агломерации Норильск-Дудинка в 2025–2035 годах направят 33,2 миллиарда рублей, для Диксона выделят 34,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

В Норильске и Дудинке начнётся реализация крупных инвестиционных проектов, благодаря которым в регионе появятся новые рабочие места. В Дудинке планируется построить школу-интернат и физкультурно-оздоровительный комплекс, модернизировать Таймырский колледж, также проведут реконструкцию и строительство жилых домов, обновят фасады и благоустроят дворы. Продолжится реконструкция очистных сооружений и системы питьевого водоснабжения из озера Самсонкино. Капитально отремонтируют автомобильную дорогу к аэропорту Норильск с установкой систем освещения и информирования.

В Норильске пройдет реконструкция здания школы-интерната и модернизация учебной базы Норильского техникума промышленных технологий. В поселках Таймыра откроются фельдшерско-акушерский пункт, малоформатный учебный центр и культурно-образовательные учреждения, где будут работать мастерские для традиционных видов деятельности коренных малочисленных народов.

В Диксоне реконструируют действующий аэропорт и построят новый в бухте Ефремова, возведут причал для размещения аварийно-спасательного флота. Появятся новые жилые дома, благоустроенные территории и многофункциональный культурно-досуговый центр со спортивным залом. Также капитально отремонтируют гидротехническое сооружение "Плотина" и построят комплекс для подразделений МЧС, ФМБА и Росморречфлота.

"Импульс развитию северных территорий даст ряд масштабных инвестпроектов, среди которых программа "Восток Ойл" с созданием терминала в бухте Север, освоение Сырадасайского угольного месторождения и строительство морского терминала на Таймыре", - говорится в сообщении.