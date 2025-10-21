Первые итоги программы "Защитники Отечества" подвели в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Власти Красноярского края обсудили первые итоги реализации программы "Защитники Отечества", сообщает пресс-служба губернатора.

По ее данным, программа рассчитана на пять лет.

"Первые итоги программы "Защитники Отечества" обсудили на заседании президиума правительства Красноярского края, которое провел губернатор Михаил Котюков. В регионе реализуются более 70 мероприятий для улучшения жизни участников СВО и членов их семей. В частности, предусмотрены меры социальной поддержки, медицинской помощи и реабилитации, содействие при трудоустройстве и обучении, обеспечение досуга, вовлечение в патриотическую работу и общественную жизнь края", - говорится в сообщении.

По словам министра социальной политики региона Ирины Пастуховой, ключевое направление – это медицинская помощь и реабилитация.

"Так, в лечебных учреждениях для участников СВО и членов их семей организована работа по принципу "зеленого коридора". Диспансеризацию прошли 577 человек, 199 побывали на профилактических осмотрах, 312 получили медико-психологические консультации и помощь при посттравматических стрессовых расстройствах", - рассказала она.

Особое внимание Михаил Котюков уделил теме занятости участников специальной военной операции. По программе "Защитники Отечества" более 600 бойцов и их близких трудоустроены, еще 169 прошли профессиональное обучение. С работодателями края заключены соглашения на резервирование 587 рабочих мест для ветеранов. Тех, кто желает открыть бизнес, консультируют по проекту "СВОё дело". Трудовые отряды края пополнили 272 старшеклассника из семей участников СВО. Котюков поручил индивидуально решать вопросы трудоустройства с каждым военнослужащим.

В рамках программы в крае действует комплекс мер социальной поддержки. В числе востребованных – услуги оздоровительного центра "Березка", который работает в регионе с 2024 года. Услугами центра уже воспользовались 113 участников специальной военной операции и около 2 тысяч членов их семей.