Шапша рассказал о подготовке к итоговому заседанию Госсовета РФ

КАЛУГА, 11 ноя - РИА Новости. Более 170 инициатив поступило в адрес комиссии Госсовета по направлению "Кадры", ведется работа по разработке предложений по подготовке кадров для экономики страны, сообщил глава комиссии, губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Шапша рассказал в своем Telegram-канале, что сегодня по ВКС принял участие в работе комиссии Госсовета по направлению "Технологическое лидерство". Заседание провел председатель комиссии, губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Совещание состоялось в целях подготовки к заседанию Госсовета, которое пройдет в декабре.

"В декабре на итоговом заседании Государственного совета РФ представим главе государства предложения по подготовке кадров для экономики страны. Активно готовимся к этому важнейшему мероприятию. В адрес комиссии по направлению "Кадры" от субъектов РФ поступило более 170 инициатив. С коллегами уже провели большую работу по их анализу и систематизации, чтобы четко сформулировать те посылы, которые войдут в проект перечня поручений президента", - сообщил губернатор.

Владислав Шапша призвал всех экспертов к активному участию и открытому выражению своей позиции.