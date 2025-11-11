Рейтинг@Mail.ru
Шапша рассказал о подготовке к итоговому заседанию Госсовета РФ
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
19:55 11.11.2025
Шапша рассказал о подготовке к итоговому заседанию Госсовета РФ
Шапша рассказал о подготовке к итоговому заседанию Госсовета РФ
Более 170 инициатив поступило в адрес комиссии Госсовета по направлению "Кадры", ведется работа по разработке предложений по подготовке кадров для экономики... РИА Новости, 11.11.2025
Шапша рассказал о подготовке к итоговому заседанию Госсовета РФ

Губернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
КАЛУГА, 11 ноя - РИА Новости. Более 170 инициатив поступило в адрес комиссии Госсовета по направлению "Кадры", ведется работа по разработке предложений по подготовке кадров для экономики страны, сообщил глава комиссии, губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Шапша рассказал в своем Telegram-канале, что сегодня по ВКС принял участие в работе комиссии Госсовета по направлению "Технологическое лидерство". Заседание провел председатель комиссии, губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Совещание состоялось в целях подготовки к заседанию Госсовета, которое пройдет в декабре.
"В декабре на итоговом заседании Государственного совета РФ представим главе государства предложения по подготовке кадров для экономики страны. Активно готовимся к этому важнейшему мероприятию. В адрес комиссии по направлению "Кадры" от субъектов РФ поступило более 170 инициатив. С коллегами уже провели большую работу по их анализу и систематизации, чтобы четко сформулировать те посылы, которые войдут в проект перечня поручений президента", - сообщил губернатор.
Владислав Шапша призвал всех экспертов к активному участию и открытому выражению своей позиции.
"Наша задача - создание комплексного механизма решения кадрового вопроса. Через кооперацию образования, науки, индустрии. И важнейшее направление здесь - подготовка кадров высшей квалификации для отраслей технологического лидерства", - сказал глава региона.
