В техникумах и колледжах Красноярского края прошел День открытых дверей

КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Более 11 тысяч школьников и их родителей побывали в техникумах и колледжах Красноярского края на Дне открытых дверей, сообщает министерство образования региона.

"Свыше 11 тысяч школьников и их родителей стали участниками Дня открытых дверей в техникумах и колледжах Красноярского края. В этом году будущих абитуриентов принимали 36 образовательных учреждений, которые участвуют в федеральном проекте "Профессионалитет" и региональном "Профессионалитет для всех"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что региональный проект реализуется по поручению губернатора края Михаила Котюкова и в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

Для школьников провели экскурсии, мастер-классы и профессиональные пробы. Красноярский техникум транспорта и сервиса, Емельяновский дорожно-строительный техникум, Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства, а также техникум горных разработок имени В.П. Астафьева провели для старшеклассников профориентационные встречи. Ребята пробовали свои силы в управлении автомобилем, работе на симуляторах автокрана, кузовном ремонте и окраске автомобилей.

В Боготольском техникуме транспорта, который входит в кластер "Железнодорожник Енисейской Сибири", для школьников провели экскурсию и профпробы на Боготольской дистанции пути.

Дизайнерами одежды попробовали себя ребята в Красноярском колледже сферы услуг и предпринимательства. В Центре здорового питания для школьников прошли кулинарные мастер-классы. В Дивногорском гидроэнергетическом техникуме специалисты Красноярской ГЭС провели экскурсию на гидроэлектростанцию и рассказали о принципах ее работы. В кластере "Педагогика", в который входит Ачинский педагогический колледж и Красноярский педколледж №2, будущие абитуриенты "примерили" профессии воспитателя и креативного педагога.