Рейтинг@Mail.ru
В техникумах и колледжах Красноярского края прошел День открытых дверей - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/krasnoyarsk-2049563907.html
В техникумах и колледжах Красноярского края прошел День открытых дверей
В техникумах и колледжах Красноярского края прошел День открытых дверей - РИА Новости, 21.10.2025
В техникумах и колледжах Красноярского края прошел День открытых дверей
Более 11 тысяч школьников и их родителей побывали в техникумах и колледжах Красноярского края на Дне открытых дверей, сообщает министерство образования региона. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T13:01:00+03:00
2025-10-21T13:01:00+03:00
красноярский край
михаил котюков
красноярская гэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956060651_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d1cab5a6f86125eb0e186f0533e601ea.jpg
https://ria.ru/20251016/shou-2048606950.html
https://ria.ru/20251020/pobeditel-2049457883.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956060651_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd3c83459d01dd96413b363607e24026.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, михаил котюков, красноярская гэс
Красноярский край, Михаил Котюков, Красноярская ГЭС
В техникумах и колледжах Красноярского края прошел День открытых дверей

Красноярские школьники посетили техникумы и колледжи края в День открытых дверей

© iStock.com / Prostock-StudioСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© iStock.com / Prostock-Studio
Студенты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Более 11 тысяч школьников и их родителей побывали в техникумах и колледжах Красноярского края на Дне открытых дверей, сообщает министерство образования региона.
"Свыше 11 тысяч школьников и их родителей стали участниками Дня открытых дверей в техникумах и колледжах Красноярского края. В этом году будущих абитуриентов принимали 36 образовательных учреждений, которые участвуют в федеральном проекте "Профессионалитет" и региональном "Профессионалитет для всех"", - говорится в сообщении.
Девушка снимает видео на смартфон - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Молодежное блог-шоу о малых городах сняли в Красноярском крае
16 октября, 14:01
Отмечается, что региональный проект реализуется по поручению губернатора края Михаила Котюкова и в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
Для школьников провели экскурсии, мастер-классы и профессиональные пробы. Красноярский техникум транспорта и сервиса, Емельяновский дорожно-строительный техникум, Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства, а также техникум горных разработок имени В.П. Астафьева провели для старшеклассников профориентационные встречи. Ребята пробовали свои силы в управлении автомобилем, работе на симуляторах автокрана, кузовном ремонте и окраске автомобилей.
В Боготольском техникуме транспорта, который входит в кластер "Железнодорожник Енисейской Сибири", для школьников провели экскурсию и профпробы на Боготольской дистанции пути.
Дизайнерами одежды попробовали себя ребята в Красноярском колледже сферы услуг и предпринимательства. В Центре здорового питания для школьников прошли кулинарные мастер-классы. В Дивногорском гидроэнергетическом техникуме специалисты Красноярской ГЭС провели экскурсию на гидроэлектростанцию и рассказали о принципах ее работы. В кластере "Педагогика", в который входит Ачинский педагогический колледж и Красноярский педколледж №2, будущие абитуриенты "примерили" профессии воспитателя и креативного педагога.
В тот же день в аккаунте краевого минобра "ВКонтакте" прошло открытое родительское собрание.
Пожилая женщина использует смартфон - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Победителей программы "Серебряный старт" определили в Красноярском крае
20 октября, 18:51
 
Красноярский крайМихаил КотюковКрасноярская ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала