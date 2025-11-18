Рейтинг@Mail.ru
10:30 18.11.2025
Национальный центр "Россия" в Красноярске откроют в декабре
Национальный центр "Россия" в Красноярске откроют в декабре
красноярск, красноярский край, михаил котюков
Красноярск, Красноярский край, Михаил Котюков
В Красноярке завершают создание Национального центра "Россия"

© РИА Новости / Илья Наймушин
Вид на Красноярск
Вид на Красноярск. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 ноя - РИА Новости. Строители приступили к завершающей стадии создания Национального центра "Россия" в Красноярске, открытие которого планируется в декабре, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По ее данным, губернатор края Михаил Котюков провел выездное совещание на площадке создаваемого Национального центра "Россия", который разместится в здании галереи "Енисей" в центре Красноярска. Глава региона оценил темпы строительных работ и готовность объекта к открытию.
"Сейчас здесь в круглосуточном режиме посменно работают почти 300 строителей. Открытие Национального центра "Россия" в Красноярске запланировано на декабрь 2025 года. Проект станет многофункциональной площадкой для проведения событий различного уровня, а также презентации достижений и потенциала Красноярского края", - говорится в сообщении.
По словам директора Сибирского института развития креативных индустрий Адександра Черникова, в настоящее время завершаются отделочные работы, затем начнется формирование экспозиционной зоны. Все инженерные системы смонтированы. Центр разместится на площади 40 тысяч квадратных метров и включит музей достижений Красноярского края с 21 тематической галереей, культурно-деловую зону, концертный зал на 440 мест, гастрономическую площадку с сибирской кухней, универмаг российских брендов. Летом планируется запустить различные мероприятия на крыше здания.
Концепция масштабного выставочного пространства – "Энергия людей – энергия Красноярского края". Здесь разместят тематические галереи с самыми значимыми достижениями региона.
Котюков отметил, что сегодня на левобережье Енисея создается уникальное для Сибири пространство, которое станет визитной карточкой не только Красноярска, но и всего региона.
"Особенность центра в том, что он объединит современные образовательные пространства, интерактивные площадки и будет ориентирован на посетителей разных возрастов и интересов – от семей с детьми до профессиональных сообществ. Особенно ценно, что в основе экспозиции – работы местных творческих команд, которые глубоко понимают и чувствуют особенности нашей территории", – подчеркнул губернатор.
Стратегию создания кластера критических металлов обсудили в Красноярске
7 ноября, 10:20
 
