Красноярское предприятие приняло инженеров и рабочих в рамках программы
Красноярское предприятие в рамках краевой программы "Мобильность 2.0" приняло на работу 16 инженеров и рабочих, сообщает агентство труда и занятости населения... РИА Новости, 21.10.2025
красноярск
Красноярск, Канск, Томская область, Михаил Котюков
КРАСНОЯРСК, 21 окт - РИА Новости. Красноярское предприятие в рамках краевой программы "Мобильность 2.0" приняло на работу 16 инженеров и рабочих, сообщает агентство труда и занятости населения региона.
"Научно-производственное предприятие Красноярска трудоустроило сразу 16 специалистов. Вакансии удалось закрыть благодаря региональной программе "Мобильность 2.0" нацпроекта "Кадры". Служба занятости отбирает подходящих кандидатов по всему краю и организует переезд персонала к месту работы. Соискателей приняли на позиции инженеров и квалифицированных рабочих с зарплатой до 100 тысяч рублей. Кандидаты переселились из разных округов края", - говорится в сообщении.
Также программой воспользовалось железногорское предприятие атомной промышленности, которое приняло на работу инженеров из Канска и Томской области. Специалисты из Хакасии и Кемеровской области трудоустроились на заводы в Дивногорске и Ачинске.
"За каждым работодателем центры занятости закрепляют персонального куратора. Кадровый консультант выезжает на предприятие и предлагает меры поддержки по подбору персонала. Такой формат работы организован по поручению губернатора края Михаила Котюкова. Государственные программы и специальные мероприятия позволяют службе занятости быстро найти ценные кадры", – рассказал руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.
По данным пресс-службы, подробнее об условиях программы можно узнать на интерактивном портале агентства труда и занятости населения края. Отмечается, что на сайте агентства есть цифровой сервис "Кадры для ОПК" с подробной информацией об условиях работы, социальных гарантиях, возможностях обучения и трудоустройстве на приоритетные предприятия региона.