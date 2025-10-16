Рейтинг@Mail.ru
Первые 40 автобусов на природном газе вышли на линию в Красноярске - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/avtobus-2048604082.html
Первые 40 автобусов на природном газе вышли на линию в Красноярске
Первые 40 автобусов на природном газе вышли на линию в Красноярске - РИА Новости, 16.10.2025
Первые 40 автобусов на природном газе вышли на линию в Красноярске
Первая партия автобусов на газомоторном топливе, изготовленная в Белоруссии, вышла на маршруты в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T13:43:00+03:00
2025-10-16T13:43:00+03:00
красноярск
белоруссия
норильск
михаил котюков
минский автомобильный завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973018941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ba64bc014cf191c16f5a321610048995.jpg
https://ria.ru/20251015/sputnikostroenie-2048453863.html
https://ria.ru/20250925/limarenko-2044274999.html
красноярск
белоруссия
норильск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973018941_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08b6968c2c067d9af5a0b779ecd41a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, белоруссия, норильск, михаил котюков, минский автомобильный завод
Красноярск, Белоруссия, Норильск, Михаил Котюков, Минский автомобильный завод
Первые 40 автобусов на природном газе вышли на линию в Красноярске

Первая партия автобусов на газомоторном топливе вышла на маршруты в Красноярске

© iStock.com / Timur MalazoniiaЖенщина в общественном транспорте
Женщина в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© iStock.com / Timur Malazoniia
Женщина в общественном транспорте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 16 окт - РИА Новости. Первая партия автобусов на газомоторном топливе, изготовленная в Белоруссии, вышла на маршруты в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Сегодня на маршруты в Красноярске вышли 40 автобусов на газомоторном топливе. Экологичная техника поступила в рамках подготовки к 400-летию города. Новые автобусы полностью заменят транспорт на маршрутах №12 (левый берег) и №19 (правый берег)", - говорится в сообщении.
Спутник Метеор-М - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Национальный центр спутникостроения планируют открыть в Красноярске
Вчера, 18:02
По данным пресс-службы, губернатор Михаил Котюков вместе с временно исполняющим полномочия главы города Красноярска Романом Одинцовым совершил тестовую поездку. Глава региона пообщался с водителями и оценил комфорт для пассажиров.
"МАЗы" в Красноярске уже неплохо себя зарекомендовали. Это более современная модель, она работает на природном газе и бережёт экологию... Мы продолжим программу обновления общественного транспорта в крае", - сказал глава региона.
Автобусы МАЗ изготовлены на Минском автомобильном заводе. Это первая партия общественного транспорта в Красноярске, которая будет работать на природном газе. Новый транспорт оборудован передовыми технологиями для безопасности и комфорта пассажиров. Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены система наклона кузова автобуса и откидной трап для колясок, а также специальное информационное оповещение.
Экологичные автобусы приобрели за счет краевого и городского бюджетов. Всего до конца 2025 года на маршруты в краевом центре выйдут 150 автобусов на природном газе. В городе сформирован запас газомоторного топлива.
Отмечается, что в рамках улучшения экологии населённых пунктов региона уделяется особое внимание опорным городам. Автобусы на природном газе уже поступили в Норильск и Ачинск.
Автобус - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Газификация общественного транспорта на Сахалине планируется в 2028 году
25 сентября, 13:18
 
КрасноярскБелоруссияНорильскМихаил КотюковМинский автомобильный завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала