Первые 40 автобусов на природном газе вышли на линию в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 16 окт - РИА Новости. Первая партия автобусов на газомоторном топливе, изготовленная в Белоруссии, вышла на маршруты в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Сегодня на маршруты в Красноярске вышли 40 автобусов на газомоторном топливе. Экологичная техника поступила в рамках подготовки к 400-летию города. Новые автобусы полностью заменят транспорт на маршрутах №12 (левый берег) и №19 (правый берег)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, губернатор Михаил Котюков вместе с временно исполняющим полномочия главы города Красноярска Романом Одинцовым совершил тестовую поездку. Глава региона пообщался с водителями и оценил комфорт для пассажиров.

"МАЗы" в Красноярске уже неплохо себя зарекомендовали. Это более современная модель, она работает на природном газе и бережёт экологию... Мы продолжим программу обновления общественного транспорта в крае", - сказал глава региона.

Автобусы МАЗ изготовлены на Минском автомобильном заводе. Это первая партия общественного транспорта в Красноярске, которая будет работать на природном газе. Новый транспорт оборудован передовыми технологиями для безопасности и комфорта пассажиров. Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены система наклона кузова автобуса и откидной трап для колясок, а также специальное информационное оповещение.

Экологичные автобусы приобрели за счет краевого и городского бюджетов. Всего до конца 2025 года на маршруты в краевом центре выйдут 150 автобусов на природном газе. В городе сформирован запас газомоторного топлива.