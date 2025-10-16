https://ria.ru/20251016/avtobus-2048604082.html
Первые 40 автобусов на природном газе вышли на линию в Красноярске
Первая партия автобусов на газомоторном топливе, изготовленная в Белоруссии, вышла на маршруты в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 16.10.2025
КРАСНОЯРСК, 16 окт - РИА Новости. Первая партия автобусов на газомоторном топливе, изготовленная в Белоруссии, вышла на маршруты в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Сегодня на маршруты в Красноярске вышли 40 автобусов на газомоторном топливе. Экологичная техника поступила в рамках подготовки к 400-летию города. Новые автобусы полностью заменят транспорт на маршрутах №12 (левый берег) и №19 (правый берег)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, губернатор Михаил Котюков вместе с временно исполняющим полномочия главы города Красноярска Романом Одинцовым совершил тестовую поездку. Глава региона пообщался с водителями и оценил комфорт для пассажиров.
"МАЗы" в Красноярске уже неплохо себя зарекомендовали. Это более современная модель, она работает на природном газе и бережёт экологию... Мы продолжим программу обновления общественного транспорта в крае", - сказал глава региона.
Автобусы МАЗ изготовлены на Минском автомобильном заводе. Это первая партия общественного транспорта в Красноярске, которая будет работать на природном газе. Новый транспорт оборудован передовыми технологиями для безопасности и комфорта пассажиров. Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены система наклона кузова автобуса и откидной трап для колясок, а также специальное информационное оповещение.
Экологичные автобусы приобрели за счет краевого и городского бюджетов. Всего до конца 2025 года на маршруты в краевом центре выйдут 150 автобусов на природном газе. В городе сформирован запас газомоторного топлива.
Отмечается, что в рамках улучшения экологии населённых пунктов региона уделяется особое внимание опорным городам. Автобусы на природном газе уже поступили в Норильск и Ачинск.