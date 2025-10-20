Котюков рассказал о применении БАС в сфере контроля и надзора

КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал об успешном применении беспилотных авиационных систем (БАС) в работе контролирующих и надзорных органов региона, сообщает пресс-служба губернатора.

По ее данным, об этом он сообщил во время пленарного заседания на всероссийском форуме контрольных органов в Красноярске. Для обсуждения актуальных задач с ведомствами и представителями бизнеса в работе форума также принял участие вице-премьер правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. В центре внимания на пленарной сессии – реформа контрольно-надзорной деятельности, начатая в 2019 году. Ее итоги и дальнейшие планы в сфере контроля и надзора обсудили участники форума.

По словам Дмитрия Григоренко, административная нагрузка на бизнес остается рекордно низкой даже после отмены моратория на проверки.

"С 2025 года мораторий на проверки закончился. К этому моменту мы полностью перевели сферу контроля и надзора на риск-ориентированный подход. С плановыми проверками инспекторы приходят только на объекты чрезвычайно высокого и высокого риска. В отношении объектов с категорией риска ниже проводятся обязательные профилактические визиты. Благодаря этому административная нагрузка на бизнес в России осталась на уровне последних лет. Проверок в их классическом понимании стало в 5,5 раз меньше, чем в 2019 году. При этом уровень защищенности граждан остается на должном уровне", – приводит пресс-служба слова Григоренко.

Котюков представил опыт Красноярского края в применении передовых технологий, которые успешно служат в интересах надзорных органов. По словам главы региона, стратегическим трендом, взятым на вооружение, выступают спутниковые и беспилотные авиационные системы (БАС). Котюков отметил, что применение БАС позволяет с высокой эффективностью вести мониторинг и собирать данные без непосредственного выезда на объект, что значительно экономит ресурсы.

По его словам, регион обладает уникальным технологическим потенциалом, поскольку здесь изготавливается 80% российских спутников, находящихся на орбите.

"Использование такой техники – это первый шаг к тому, чтобы сделать контроль дистанционным, бесконтактным и абсолютно беспристрастным. Следующий этап трансформации – переход к полноценной дистанционной контрольной деятельности. При этом мы понимаем: данные, которые передает аппарат, должны быть верифицированы, иметь юридическую силу. Именно поэтому мы подготовили предложения по созданию экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых технологических инноваций для контрольно-надзорной деятельности", - сказал губернатор.