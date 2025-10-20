Рейтинг@Mail.ru
Котюков рассказал о применении БАС в сфере контроля и надзора - РИА Новости, 20.10.2025
19:17 20.10.2025
Котюков рассказал о применении БАС в сфере контроля и надзора
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал об успешном применении беспилотных авиационных систем (БАС) в работе контролирующих и надзорных органов... РИА Новости, 20.10.2025
2025
россия, красноярский край, михаил котюков, красноярск, дмитрий григоренко
Россия, Красноярский край, Михаил Котюков, Красноярск, Дмитрий Григоренко
Беспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал об успешном применении беспилотных авиационных систем (БАС) в работе контролирующих и надзорных органов региона, сообщает пресс-служба губернатора.
По ее данным, об этом он сообщил во время пленарного заседания на всероссийском форуме контрольных органов в Красноярске. Для обсуждения актуальных задач с ведомствами и представителями бизнеса в работе форума также принял участие вице-премьер правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. В центре внимания на пленарной сессии – реформа контрольно-надзорной деятельности, начатая в 2019 году. Ее итоги и дальнейшие планы в сфере контроля и надзора обсудили участники форума.
Беспилотное будущее России: производство БАС на Дальнем Востоке
По словам Дмитрия Григоренко, административная нагрузка на бизнес остается рекордно низкой даже после отмены моратория на проверки.
"С 2025 года мораторий на проверки закончился. К этому моменту мы полностью перевели сферу контроля и надзора на риск-ориентированный подход. С плановыми проверками инспекторы приходят только на объекты чрезвычайно высокого и высокого риска. В отношении объектов с категорией риска ниже проводятся обязательные профилактические визиты. Благодаря этому административная нагрузка на бизнес в России осталась на уровне последних лет. Проверок в их классическом понимании стало в 5,5 раз меньше, чем в 2019 году. При этом уровень защищенности граждан остается на должном уровне", – приводит пресс-служба слова Григоренко.
Котюков представил опыт Красноярского края в применении передовых технологий, которые успешно служат в интересах надзорных органов. По словам главы региона, стратегическим трендом, взятым на вооружение, выступают спутниковые и беспилотные авиационные системы (БАС). Котюков отметил, что применение БАС позволяет с высокой эффективностью вести мониторинг и собирать данные без непосредственного выезда на объект, что значительно экономит ресурсы.
По его словам, регион обладает уникальным технологическим потенциалом, поскольку здесь изготавливается 80% российских спутников, находящихся на орбите.
"Использование такой техники – это первый шаг к тому, чтобы сделать контроль дистанционным, бесконтактным и абсолютно беспристрастным. Следующий этап трансформации – переход к полноценной дистанционной контрольной деятельности. При этом мы понимаем: данные, которые передает аппарат, должны быть верифицированы, иметь юридическую силу. Именно поэтому мы подготовили предложения по созданию экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых технологических инноваций для контрольно-надзорной деятельности", - сказал губернатор.
На сегодняшний день возможность проводить проверки с помощью БПЛА нормативно закреплена для таких видов контроля, например, как охотничий, земельный, строительный надзор, контроль в сфере благоустройств.
От Москвы до Сахалина: как в России создается сеть центров для БАС
